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Haberler Galeri Elmadağ Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:50

Elmadağ Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

Elmadağ yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Elmadağ seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Elmadağ yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Elmadağ Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında oy verme süreci tamamlandı. 32 ilde 16:00; kalan şehirlerde 17:00'de son bulan oy kullanma saatlerinin ardından oy sayımına başlandı. Elmadağ Seçim sonuçları ile bu ilçedeki oy oranlarını anbean takip eden vatandaşlar, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte 31 Mart 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları…

ANKARA ELMADAĞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Elmadağ seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Elmadağ Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA ELMADAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Eyyüp Tekiner

CHP: Adem Barış Aşkın

DEM Parti: Erkin Akbay

Yeniden Refah Partisi: Seyfettin Boğazlı

Zafer Partisi: Kerim Alçıkaya

Ankara Elmadağ Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Elmadağ Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ANKARA ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Elmadağ'da AK Parti Eyyüp Tekiner, CHP Adem Barış Aşkın, Yeniden Refah Partisi Seyfettin Boğazlı, DEM Erkin Akbay, Zafer Partisi Kerim Alçıkaya ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elmadağ Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 Ankara Elmadağ yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ELMADAĞ MAHALLELERİ

Elmadağ'da 30 mahalle vardır:

Akçaali

Aşağıkamışlı

Deliler

Ediğe

Gümüşpala

Hasanoğlan Bahçelievler

Hasanoğlan Fatih

Hasanoğlan Havuzbaşı

İsmetpaşa

İstasyon

Karacahasan

Kayadibi

Kemalpaşa

Kurtuluş

Kuşçuali

Lalabel

Muzaffer Ekşi

Seyitcemali

Süleymanlı

Şehitlik

Taburlar

Tatlıca

Tekke

Üçevler

Yenice

Yenidoğan

Yenimahalle

Yenipınar

Yeşildere Fatih

Yukarıkamışlı

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