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Haberler Galeri Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan'da! Masada 2 formül var
Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 06:49

Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan'da! Masada 2 formül var

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamda gözler Beştepe'ye çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi bekleniyor. Kesin zam oranının bu hafta açıklanması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.

HAZAL ATEŞ
Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan’da! Masada 2 formül var

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 49.25 oranında artırılırken, mevcut kanuna göre emekli işçi ve esnaf aylıklarındaki zam oranı yüzde 37.57'de kaldı.

Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan’da! Masada 2 formül var

Emekli işçi ve çiftçi aylıkları ile halen 7500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için hazırlık yapılıyor.

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Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan’da! Masada 2 formül var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yaptı.

Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan’da! Masada 2 formül var

Bakanlıkça yapılan alternatifli çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabine'de yapılacak değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan’da! Masada 2 formül var

EN DÜŞÜK AYLIKTA İKİ SEÇENEK

Emeklilerin yaşam standartlarını korumak için alternatif planlar üzerinde çalışıldı.

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