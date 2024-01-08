Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
06:49
Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan'da! Masada 2 formül var
SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamda gözler Beştepe'ye çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi bekleniyor. Kesin zam oranının bu hafta açıklanması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.