Emekliye refah payı müjdesi için gözler Başkan Erdoğan’da! Masada 2 formül var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yaptı.



