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Haberler Galeri En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 19:46 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 19:55

En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...

Türkiye en karanlık gecelerinden birini 15 Temmuz 2016'da yaşadı. FETÖ'nün hain darbe girişimine maruz kalan Türk milleti demokrasiye sahip çıkarak bir destan yazdı. Darbeci hainlere geçit vermeyen Türk milleti "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi. FETÖ'cü hainleri canı pahasına engelledi. Peki 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece neler oldu? Sırasıyla hangi gelişmeler yaşandı? İşte saat saat en karanlık gece 15 Temmuz'da yaşananlar!

En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...

FETÖ'cü hainler darbe yapmaya kalktı, Türk milleti destan yazdı. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ama o gün yaşanan ihanet ve ardından yazılan destan hala hafızalarda. Türk milleti 251 şehit verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak bıraktığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin her yerinde hareketli dakikalar yaşandı. İşte dakika dakika yaşanan tüm kritik olaylar...

En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...

21.00

Darbeci Tümgeneral Mehmet Dişlii Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar'a darbe girişiminde bulunulduğunu tebliğ etti. Darbenin başına geçmeyi reddeden Akar, darbecilerce rehin alındı.

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En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...

21.30

Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu.

En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...

22.00

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü darbeci askerler tarafından trafiğe kapatıldı.

En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...

22.08

Akıncı Üssü'nden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı.

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