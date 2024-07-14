En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...

FETÖ'cü hainler darbe yapmaya kalktı, Türk milleti destan yazdı. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ama o gün yaşanan ihanet ve ardından yazılan destan hala hafızalarda. Türk milleti 251 şehit verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak bıraktığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin her yerinde hareketli dakikalar yaşandı. İşte dakika dakika yaşanan tüm kritik olaylar...