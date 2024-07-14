Giriş Tarihi: 14.07.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
19:55
En karanlık gece: 15 Temmuz! İşte dakika dakika yaşananlar...
Türkiye en karanlık gecelerinden birini 15 Temmuz 2016'da yaşadı. FETÖ'nün hain darbe girişimine maruz kalan Türk milleti demokrasiye sahip çıkarak bir destan yazdı. Darbeci hainlere geçit vermeyen Türk milleti "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi. FETÖ'cü hainleri canı pahasına engelledi. Peki 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece neler oldu? Sırasıyla hangi gelişmeler yaşandı? İşte saat saat en karanlık gece 15 Temmuz'da yaşananlar!