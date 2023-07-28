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Haberler Galeri Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Kaprislerinizden bıktık! Seçmen saçını başını yoluyor!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:37

Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Kaprislerinizden bıktık! Seçmen saçını başını yoluyor!

CHP ile 8'li koalisyon, seçimlerde ağır yenilgi aldı… Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler bile birer birer 'kandırıldık' diyerek günah çıkardı. Son olarak gazeteci Enver Aysever, kendi YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu'nun değişim ve adaylık çıkışını yorumladı. Oldukça sert sözlerle CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. "Ekrem İmamoğlu solcular için dert" diyen Enver Aysever, şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de CHP'ye oy verenler saçını başını yoluyor… Senin Mansur'un Kemal Bey'in kaprislerinden bıktık.

Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Kaprislerinizden bıktık! Seçmen saçını başını yoluyor!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP ile 8'li koalisyon, dağıldı… Yenilginin faturası, Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarına yazıldı. 'Ben Kemal geliyorum' diyerek iddialı bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu yenilginin ardından yalnız kaldı. Seçim öncesi kendisine destek veren isimler bile 'istifa etmeli' çıkışı yaptı.

Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Kaprislerinizden bıktık! Seçmen saçını başını yoluyor!

8'li koalisyon hakkında en sert eleştirileri ise gazeteci Enver Aysever yaptı. Kendi YouTube kanalında koalisyon masasını hedef alan Aysever, eleştirilerini sıraladı. Bugünkü yayınında da Ekrem İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığı için girdiği koltuk savaşını yorumladı.

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Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Kaprislerinizden bıktık! Seçmen saçını başını yoluyor!

'İMAMOĞLU DERT...'

"Ekrem İmamoğlu solcular için dert. Hiç istemeyeceği ve güvenmeyeceği birisi" diyerek sözlerine başlayan Enver Aysever, "Bir arkadaşımla konuştum. Bana 'Ekrem'in ne yapacağını bilmiyoruz. Başımıza bela almayalım' dedi. Doğru… Bir kere kibirli birisi" ifadesini kullandı.

Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Kaprislerinizden bıktık! Seçmen saçını başını yoluyor!

MECBUREN OY VERDİK...

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na mecburen oy verdiğini de söyleyen Enver Aysever, açıklamalarına çok sert devam etti ve "Hepimize sus içinde tut dediler. Tuttuk da ne oldu? Alternatif olarak ortaya konan Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'ndan ne gibi bir seçenek olacağını anlamak istiyorum" çıkışı yaptı.

Enver Aysever Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu: Kaprislerinizden bıktık! Seçmen saçını başını yoluyor!

Ekrem İmamoğlu'nun dün değişim çağrısına destek bulmak için açtığı internet sitesi ile ilgili yaptığı paylaşımı da yorumladı.

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