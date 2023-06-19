Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 13:52

CHP'deki koltuk kavgası devam ederken, partiye yakınlığıyla bilinen gazeteciler de tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Enver Aysever'in, YouTube kanalındaki sözleri krizin boyutunu gözler önüne serdi. Halk TV ile ilgili bomba bir iddiada bulunan Aysever, "Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyerek kanalın Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini üstü kapalı şekilde dile getirdi. Halk TV'nin operasyon kanalı olduğunu öne süren Aysever, "Hadi çıkıp 'hayır' desinler, dava açsınlar" dedi.