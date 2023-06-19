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Haberler Galeri Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…
Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 13:52

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

CHP'deki koltuk kavgası devam ederken, partiye yakınlığıyla bilinen gazeteciler de tartışmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Enver Aysever'in, YouTube kanalındaki sözleri krizin boyutunu gözler önüne serdi. Halk TV ile ilgili bomba bir iddiada bulunan Aysever, "Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyerek kanalın Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini üstü kapalı şekilde dile getirdi. Halk TV'nin operasyon kanalı olduğunu öne süren Aysever, "Hadi çıkıp 'hayır' desinler, dava açsınlar" dedi.

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP karıştı. İstifası beklenen Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlamlaştırma planları yaptı. 'Değişim' diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık için destek toplamaya başladı.

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

AYSEVER'DEN İDDİALAR

Bugüne kadar hep 'baba-oğul' imajı çizen ikili arasında koltuk kavgası tırmandı. Seçim öncesi 'Kılıçdaroğlu kazanacak' diyen CHP'li gazeteci Enver Aysever ise iddialarını sıraladı.

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Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

ÖZDİL, İMAMOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında medya savaşlarının başladığını anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

'KANAL KURACAK' İDDİASI

"Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu için kanal kuruyor" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Murat Ongun ile ilgili şoke eden iddialar ortaya attı.

Enver Aysever’den Murat Ongun iddiası: Halk TV operasyon kanalıdır! İşe alımları o yapıyor…

'KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ KOLUNU BAĞLIYORLAR'

Geçtiğimiz günlerde "Halk TV'deki iş alımlarında Murat Ongun için görüşme yapıyormuş. Seçime, kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlıyorlar.

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