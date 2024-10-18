Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! "Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey..."

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugün kaleme aldığı "Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı" başlıklı köşe yazısı şu şekilde:

Son dönemde Başkan Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme çağrısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışıyla güçlendi ve siyaseti de derinden etkiledi. En vurdum duymaz partiler bile ilgisiz kalamadı. Çünkü bölgeyi kan gölüne çeviren ABD hançeri İsrail barbarları, Lübnan'ı aşıp Suriye içlerine kadar uzandı...

Bu küresel tehdit karşısında sadece iç cepheyi değil dış cepheyi de güçlendirmek gerekliydi. Bu nedenle uzun zamandır Türkiye, başta İran olmak üzere bütün İslam ve Arap ülkeleriyle ilişkisini yoğunlaştırırken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni de ihmal etmedi.

