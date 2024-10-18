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Giriş Tarihi: 18.10.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 06:42

Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! "Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, Erdoğan-Barzani görüşmesini kaleme aldı. Görüşmenin, bölgede İsrail saldırganlığının arttığı, içeride Kürt meselesi üzerinden yeni bir siyasi iklimin konuşulduğu, Kuzey Irak'ta da 2 yıldır ertelenen seçimlerin yapılmasıyla örtüşmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Mahmut Övür, önemli değerlendirmelerde bulundu.

MAHMUT ÖVÜR
Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey...

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün bugün kaleme aldığı "Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı" başlıklı köşe yazısı şu şekilde:

Son dönemde Başkan Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme çağrısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışıyla güçlendi ve siyaseti de derinden etkiledi. En vurdum duymaz partiler bile ilgisiz kalamadı. Çünkü bölgeyi kan gölüne çeviren ABD hançeri İsrail barbarları, Lübnan'ı aşıp Suriye içlerine kadar uzandı...

Bu küresel tehdit karşısında sadece iç cepheyi değil dış cepheyi de güçlendirmek gerekliydi. Bu nedenle uzun zamandır Türkiye, başta İran olmak üzere bütün İslam ve Arap ülkeleriyle ilişkisini yoğunlaştırırken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni de ihmal etmedi.

Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey...

Önceki gün Başkan Erdoğan'ın IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yle görüşmesinin arkasında tam da böyle bir siyasi akıl var. Görüşmenin, bölgede İsrail saldırganlığının arttığı, içeride Kürt meselesi üzerinden yeni bir siyasi iklimin konuşulduğu, Kuzey Irak'ta da 2 yıldır ertelenen seçimlerin yapılmasıyla örtüşmesi dikkat çekiciydi. Görüşme bu nedenle bölge halklarını birbirine düşman etme hesapları yapan İsrail'e ve arkasındaki küresel güçlere anlamlı bir mesajdı.

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Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey...

İşin belki de görünmeyen ama en hassas tarafı ABD-İsrail aparatına dönüşen terör örgütü PKK'nın sadece Türkiye için değil, Kuzey Irak için de bir tehlike olmasıydı. Zaten Batı tercihini seküler PKK'dan yana yaparak büyük oranda "muhafazakâr" KDP'yi gözden çıkarmıştı.
AK Parti MKYK üyesi yazar Orhan Miroğlu, görüşmenin önemini şu sözlerle dile getiriyordu:
"Ankara-Erbil ilişkileri 20-25 yıldır çok dostane sürüyor. Bunda baba Molla Mustafa Barzani'nin, 'Türkiye'nin dostu olun, hiçbir zaman düşmanlık yapmayın' vasiyetinin katkısı büyük. İç barış çağrılarının yapıldığı bir zamanda görüşmenin gerçekleşmesi dış cephe açısından kritik bir adımdı. Bu sadece Türkiye için değil, Erbil için de hayati derecede önemlidir."

Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey...

Miroğlu, "İsrail'in DEAŞ'ı değil, daha çok Kürtleri ve PKK'yı kullanacağının konuşulduğu"na dikkat çekerek şöyle diyordu:
"Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey Türkler ile Kürtlerin birlikteliğidir. Hatırlayın son dönemde bu bölgede en çok operasyon çekilen iki isim var: Başkan Erdoğan ve Mesud Barzani... Hâlâ da bundan vazgeçmiş değiller. İsrail saldırganlığının devam ettiği bir süreçte, Erbil'le ilişkilerin güçlenmesi çok kıymetli."
Bu görüşmede doğal olarak terör örgütü PKK'yla mücadeleden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok konunun konuşulduğu biliniyor. Bütün bu konularda merkezi Irak yönetimi de dâhil son dönemde önemli adımlar atıldı.
Peki devam edecek mi?

Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey...

Bağdat veya Erbil'de o kadar çok yabancı el var ki, hiçbir mesele doğal mecrasında akmadığı gibi insanları mutlu edecek bir çözüm de çıkmıyor. Oysa sadece Kerkük petrolleri bile bütün Irak halkını zenginleştirmeye yeter. İşte Türkiye, "Kalkınma Yolu Projesi"yle tam da bunu başarmak istiyor. Ama Biden-Netanyahu kirli ittifakı bunun karşısına "Baharat Yolu"nu koyarak bölgeyi yakıp yıkıyor. Saldırılardan başını kaldıramayan İran'ın nerede durduğu ise belli değil.

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