Giriş Tarihi: 18.10.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
06:42
Erdoğan-Barzani görüşmesinin mesajı! "Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey..."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, Erdoğan-Barzani görüşmesini kaleme aldı. Görüşmenin, bölgede İsrail saldırganlığının arttığı, içeride Kürt meselesi üzerinden yeni bir siyasi iklimin konuşulduğu, Kuzey Irak'ta da 2 yıldır ertelenen seçimlerin yapılmasıyla örtüşmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Mahmut Övür, önemli değerlendirmelerde bulundu.