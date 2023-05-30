Erdoğan’ın zaferi emperyalizmin yenilgisi! Ey Türk solcusu, bak Brezilyalı yoldaşların ne diyor? | Mahmut Övür yazdı

Oysa halk sadece cebini değil, ülkesini ve geleceğini de düşündü ve ona göre oy verdi.

Sandıklara gidip "milli ve yerli" hattı seçerek siyasi bir tercihte bulundu.

Dünya halkları da bu gerçeği gördüğü için Avrupa başkentlerini saymıyorum, Kudüs'ten Bakü'ye, Beyrut'tan Üsküp'e, Berlin'den Trablus'a, Asya'dan Afrika ve Latin Amerika başkentlerine kadar her yerde sevinç çığlıkları attı.

Bu tablonun ne ifade ettiğini Türkiye'deki siyasi partiler, aktörler ne yazık ki görmek istemiyorlar. Hatta Başkan Erdoğan gibi bir "muhafazakâr" liderin dünya halklarınca sevildiğine inanmıyorlar. Sadece Müslümanların sevebileceğine inanıyorlar.

Oysa gerçek böyle değil.

