Erdoğan’ın zaferi emperyalizmin yenilgisi! Ey Türk solcusu, bak Brezilyalı yoldaşların ne diyor? | Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler için "Sadece bir iç siyasi rekabet seçimi değil, emperyalizme teslim olma ya da olmama seçimiydi" değerlendirmesinde bulundu. Son seçimde antiemperyalist olduğunu söyleyen sol partilerin büyük çoğunluğunun HDP ve TİP'e, onların da 'arka kapı pazarlığı' yaptıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini belirten Mahmut Övür, "Peki, gerçek antiemperyalistler ne yaptı?" sorusunu yönelterek önemli tespitlerde bulundu.