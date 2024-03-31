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Haberler Galeri Erzurum Palandöken seçim sonuç takip ekranı! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Erzurum Palandöken seçim sonuç takip ekranı! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandık başında hazırda olacak. Milyonlarca vatandaş büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini belirlemek adına oylarını kullanacak. Palandöken'de ikamet eden vatandaşlar için Palandöken Seçim Sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından sayımlar başlayacak. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Palandöken oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim ekranında yer alacak. İşte 2024 YSK ile Palandöken seçim sonuçları

Erzurum Palandöken seçim sonuçları! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Pazar günü 81 ilde vatandaşlar oylarını kullanacak. Palandökenli vatandaşlar tarafından her seçimdeki gibi bu seçimde de Palandöken seçim sonuçları araştırılıyor. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Palandöken için YSK'nın yayın hemen sonra sonuçlar an be an sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

ERZURUM PALANDÖKEN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Erzurum Palandöken seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Erzurum Palandöken seçim sonuçları! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM PALANDÖKEN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti:Mahmut Sunar

CHP: Cemal Koçak

İYİ Parti: Ömer Özden

Yeniden Refah Partisi: Yusuf Kızıltaş

Zafer Partisi: Abdülhamit Uzun

Dem Parti: İsmail Kaya

Erzurum PALANDÖKEN Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Erzurum Palandöken seçim sonuçları! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Erzurum'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aziziye Seçim Sonuçları

Palandöken Seçim Sonuçları

Yakutiye Seçim Sonuçları

Aşkale Seçim Sonuçları

Çat Seçim Sonuçları

Hınıs Seçim Sonuçları

Horasan Seçim Sonuçları

İspir Seçim Sonuçları

Karaçoban Seçim Sonuçları

Karayazı Seçim Sonuçları

Köprüköy Seçim Sonuçları

Narman Seçim Sonuçları

Oltu Seçim Sonuçları

Olur Seçim Sonuçları

Pasinler Seçim Sonuçları

Pazaryolu Seçim Sonuçları

Şenkaya Seçim Sonuçları

Tekman Seçim Sonuçları

Tortum Seçim Sonuçları

Uzundere Seçim Sonuçları

Erzurum Palandöken seçim sonuçları! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Erzurum Palandöken'de AK Parti Hacı Mahmut Sunar, CHP Cemal Koçak ,İYİ Parti Ömer Özden, Yeniden Refah Yusuf Kızıltaş, DEM Parti Ismail Kaya ve Zafer Partisi Abdülhamit Uzun ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erzurum Palandöken seçim sonuçları! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

PALANDÖKEN MAHALLELERİ

ABDURRAHMAN GAZİ

ADNAN MENDERES

ALİ BEZİRGAN

AZİZİYE

BÖREKLİ

ÇEPERLİ

DEREBOĞAZI

GÜLLÜ

GÜZELYURT

HANCIĞAZ

HÜSEYİN AVNİ ULAŞ

KONAKLI

KÜMBET

MÜFTÜ SOLAKZADE

NENE HATUN

SIĞIRLI

ŞEHİTLER

TAŞLIGÜNEY

TEKKEDERESİ

TEPEKÖY

TOPARLAK

UZUN AHMET

YAĞMURCUK

YIKILGAN

YUKARIYENİCE

YUNUSEMRE

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