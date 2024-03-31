Erzurum Palandöken seçim sonuç takip ekranı! YSK Palandöken yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Pazar günü 81 ilde vatandaşlar oylarını kullanacak. Palandökenli vatandaşlar tarafından her seçimdeki gibi bu seçimde de Palandöken seçim sonuçları araştırılıyor. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Palandöken için YSK'nın yayın hemen sonra sonuçlar an be an sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

ERZURUM PALANDÖKEN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Erzurum Palandöken seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.