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Haberler Galeri Erzurum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Erzurum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:28

Erzurum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Erzurum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Erzurum seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. 31 Mart 2024 Pazar günü diğer 80 ilde olduğu gibi Erzurum'da da milyonlarca seçmen büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için oy kullanacak. YSK seçim sonucu verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de takip edilecek ve oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum seçimi kim kazandı belli olacak. İşte Türkiye Yerel Seçim Sonuçları ile Erzurum seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Erzurum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Erzurum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Erzurum seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak ve 31 Mart 2024 Erzurum seçimi kim kazandı netlik kazanacak. İşte Erzurum ili ve tüm ilçelerine ait seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Erzurum Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Erzurum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Erzurum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Mehmet Sekmen

CHP: Atlıhan Atila

İYİ Parti: Fatma Canan Uçar

DEM Parti: Gülderen Varli

Zafer Partisi: Fatih Aygün

Erzurum Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Erzurum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Erzurum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Erzurum'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Aziziye Seçim Sonuçları

Palandöken Seçim Sonuçları

Yakutiye Seçim Sonuçları

Aşkale Seçim Sonuçları

Çat Seçim Sonuçları

Hınıs Seçim Sonuçları

Horasan Seçim Sonuçları

İspir Seçim Sonuçları

Karaçoban Seçim Sonuçları

Karayazı Seçim Sonuçları

Köprüköy Seçim Sonuçları

Narman Seçim Sonuçları

Oltu Seçim Sonuçları

Olur Seçim Sonuçları

Pasinler Seçim Sonuçları

Pazaryolu Seçim Sonuçları

Şenkaya Seçim Sonuçları

Tekman Seçim Sonuçları

Tortum Seçim Sonuçları

Uzundere Seçim Sonuçları

Erzurum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Erzurum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Sekmen, CHP Atlıhan Atila, İYİ Parti Fatma Canan Uçar, DEM Parti Gülderen Varli, Zafer Partisi Fatih Aygün, HÜDA PAR Kerbela Şanlı, DEVA Partisi Yusuf Türkmen Halıcı ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erzurum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Erzurum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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