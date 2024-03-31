Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK ile Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 i

Pazar günü 81 ilde vatandaşlar oylarını kullanacak. Yakutiyeli vatandaşlar tarafından her seçimdeki gibi bu seçimde de Yakutiye seçim sonuçları araştırılıyor. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Yakutiye için YSK'nın yayın hemen sonra sonuçlar an be an sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

ERZURUM YAKUTİYE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Erzurum YAKUTİYE seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.