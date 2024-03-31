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Haberler Galeri Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK ile Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 i
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:20

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK ile Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 i

31 Mart Pazar günü Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için sandık başında hazırda olacak. Milyonlarca vatandaş büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini belirlemek adına oylarını kullanacak. Yakutiye'de ikamet eden vatandaşlar için Yakutiye Seçim Sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim günü sandıkların kapanmasının hemen ardından sayımlar başlayacak. YSK'nın yayın yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Yakutiye oy sonuçları sabah.com.tr adresi seçim ekranında yer alacak. İşte 2024 YSK ile Yakutiye seçim sonuçları

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Pazar günü 81 ilde vatandaşlar oylarını kullanacak. Yakutiyeli vatandaşlar tarafından her seçimdeki gibi bu seçimde de Yakutiye seçim sonuçları araştırılıyor. Bursa'nın merkez ilçelerinden olan Yakutiye için YSK'nın yayın hemen sonra sonuçlar an be an sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

ERZURUM YAKUTİYE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Erzurum YAKUTİYE seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM YAKUTİYE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti:Mahmut Uçar

CHP: Adnan Atalay

İYİ Parti: Hakkı Kobal

Yeniden Refah Partisi: Yusuf Kocaman

Zafer Partisi: Kasım Çelebi

Dem Parti: Mevlüt Efe

Erzurum YAKUTİYE Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı Ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Erzurum'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aziziye Seçim Sonuçları

Palandöken Seçim Sonuçları

Yakutiye Seçim Sonuçları

Aşkale Seçim Sonuçları

Çat Seçim Sonuçları

Hınıs Seçim Sonuçları

Horasan Seçim Sonuçları

İspir Seçim Sonuçları

Karaçoban Seçim Sonuçları

Karayazı Seçim Sonuçları

Köprüköy Seçim Sonuçları

Narman Seçim Sonuçları

Oltu Seçim Sonuçları

Olur Seçim Sonuçları

Pasinler Seçim Sonuçları

Pazaryolu Seçim Sonuçları

Şenkaya Seçim Sonuçları

Tekman Seçim Sonuçları

Tortum Seçim Sonuçları

Uzundere Seçim Sonuçları

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Erzurum YAKUTİYE'de AK Parti Hacı Mahmut Uçar, CHP Adnan Atalay,İYİ Parti Hakkı Kobal, Yeniden Refah Yusuf Kocaman, DEM Parti Ismail Kaya ve Zafer Partisi Kasım Çelebi ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları! YSK Yakutiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YAKUTİYE MAHALLELERİ

AKDAĞ

AKTOPRAK

ALTINBULAK

ALTINTEPE

ARIBAHÇE

ÇAYIRCA

ÇAYIRTEPE

ÇİFTLİK

DADAŞKÖY

DEĞİRMENLER

DUMLU

GÖKÇEYAMAÇ

GÜLPINAR

GÜNGÖRMEZ

GÜZELOVA

GÜZELYAYLA

İBRAHİM HAKKI

KARAGÖBEK

KARASU

KAZIM KARABEKİR PAŞA

KIRKGÖZE

KIRMIZITAŞ

KÖSE MEHMET

KÖŞKKÖY

KURTULUŞ

LALAPAŞA

MURATGELDİ

MURATPAŞA

MÜLK

ORTA DÜZÜ

ÖMER NASUHİ BİLMEN

RABİA ANA

SOĞUKÇERMİK

SÖĞÜTYANI

ŞENYURT

ŞÜKRÜPAŞA

UMUDUM

UZUNYAYLA

ÜNİVERSİTE

YAZI PINARI

YERLİ SU

YEŞİLDERE

YEŞİLOVA

YEŞİLYAYLA

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