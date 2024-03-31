Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:50
Esenler Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Esenler yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Esenler seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Esenler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.