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Haberler Galeri Esenler Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:50

Esenler Seçim Sonuçları Sorgulama (CANLI) || YSK İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları 2024 ile anbean oy oranları

Esenler yerel seçim sonuçları sandıkların kapanmasıyla birlikte bu ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 81 ilde oy sayımı tamamlanırken seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Aşağıda yer alan Esenler seçim sonuçları canlı takip ekranı linkine tıklayarak 31 Mart 2024 Esenler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Esenler Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında oy verme süreci tamamlandı. 32 ilde 16:00; kalan şehirlerde 17:00'de son bulan oy kullanma saatlerinin ardından oy sayımına başlandı. Esenler Seçim sonuçları ile bu ilçedeki oy oranlarını anbean takip eden vatandaşlar, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt aramaya koyuldu. İşte 31 Mart 2024 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı ile canlı ve anlık oy oranları…

İSTANBUL ESENLER SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Esenler seçim sonuçları ekranı ile ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Esenler Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ESENLER SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Mehmet Tevfik Göksu

CHP:Hasan Dalkıran

İYİ Parti: Şeh Ömer Kara

Yeniden Refah: Mahmut Okudan

Zafer Partisi: Vehbi Şükranlı

Esenler Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Esenler Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Başakşehir Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Tevfik Göksu, CHP Hasan Dalkıran, İYİ Parti Şeh Ömer Kara, Yeniden Refah Mahmut Okudan, Zafer Partisi Vehbi Şükranlı, Saadet İbrahim Bitiş ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Esenler Seçim Sonuçları Canlı Takip Ekranı: 31 Mart 2024 İstanbul Esenler yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları

ESENLER MAHALLERİ

15 Temmuz

Birlik

Çifte Havuzlar

Davutpaşa

Fatih

Fevzi Çakmak

Havaalanı

Kazım Karabekir

Kemer

Menderes

Mimar Sinan

Namık Kemal

Nine Hatun

Oruçreis

Tuna

Turgut Reis

Yavuz Selim

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