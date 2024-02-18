Giriş Tarihi: 18.02.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
06:56
Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu'nun stratejisine uygun taktik
CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki "Kent Uzlaşı" görüşmelerinin sonuç vermesi halinde, DEM Parti'nin de onay verdiği CHP'li başka bir ismin Esenyurt adayı olması gündemde. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, bugünkü köşe yazısında, iki parti arasındaki görüşmelere değindi, "DEM'in İBB için aday çıkarması, partinin sivilleşme yolunda Kandil'e karşı bir rest değil. Olsa olsa "İttifak yapın" emri veren Mustafa Karasu'nun stratejisine uygun olarak geliştirilmiş bir taktik adım gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.