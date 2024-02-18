Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu'nun stratejisine uygun taktik
Giriş Tarihi: 18.02.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 06:56

Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu'nun stratejisine uygun taktik

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki "Kent Uzlaşı" görüşmelerinin sonuç vermesi halinde, DEM Parti'nin de onay verdiği CHP'li başka bir ismin Esenyurt adayı olması gündemde. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, bugünkü köşe yazısında, iki parti arasındaki görüşmelere değindi, "DEM'in İBB için aday çıkarması, partinin sivilleşme yolunda Kandil'e karşı bir rest değil. Olsa olsa "İttifak yapın" emri veren Mustafa Karasu'nun stratejisine uygun olarak geliştirilmiş bir taktik adım gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu’nun stratejisine uygun taktik

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Hepimiz Kandil'in "Yerel seçimlerde ittifak yapın" emrine rağmen DEM'in İBB'ye aday çıkarmasının ne anlama geldiğini okumaya çalışıyoruz.

Zira bu Marksist yapının besin zincirinde siyasilerin, elinde silah olanın altında yer aldığını biliyoruz.

Dün kafamızdaki soru işaretlerini gideren bir gelişme yaşandı. Duvar'ın haberine göre; CHP ile DEM Parti arasında bir süredir devam eden kent uzlaşı görüşmelerinde yeni bir aşamaya gelindi.

Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu’nun stratejisine uygun taktik

CHP, DEM Parti'nin güçlü olduğu İstanbul Esenyurt'ta aday olarak gösterdiği Ali Gökmen'i adaylıktan çekebilir. İki parti arasında devam eden görüşmelerin sonuç vermesi hâlinde DEM'in de onay verdiği CHP'li başka bir ismin Esenyurt adayı olması gündemde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu’nun stratejisine uygun taktik

Daha önce, DEM ile CHP arasındaki pazarlıkta Adalar Belediyesi'nin de masada olduğunu yazmıştım. CHP'li kaynaklarım, Esenyurt görüşmelerinde Adalar konusunun da kararı etkileyeceğini söylüyorlar.
DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün "Kent Uzlaşısı" adı verilen formülde gelinen noktaya ilişkin bilgi verecekmiş. İzliyoruz.

Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu’nun stratejisine uygun taktik

Anlaşılan o ki ortada romantiklerimizin inandığı gibi, DEM'in İBB için aday çıkarması, partinin sivilleşme yolunda Kandil'e karşı bir rest değil. Olsa olsa "İttifak yapın" emri veren Mustafa Karasu'nun stratejisine uygun olarak geliştirilmiş bir taktik adım gibi görünüyor.

Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu’nun stratejisine uygun taktik

Bir yandan İBB adayı çıkararak İmamoğlu'na oy verme potansiyeli olan milliyetçileri, Trabzonluları, İyi Partilileri ürkütmemeyi hedefliyorlar. İttifak yapmıyoruz görüntüsü vermeye çalışıyorlar.

SON DAKİKA