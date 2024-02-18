Esenyurt’ta bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü: Teröristbaşı Karasu’nun stratejisine uygun taktik

Anlaşılan o ki ortada romantiklerimizin inandığı gibi, DEM'in İBB için aday çıkarması, partinin sivilleşme yolunda Kandil'e karşı bir rest değil. Olsa olsa "İttifak yapın" emri veren Mustafa Karasu'nun stratejisine uygun olarak geliştirilmiş bir taktik adım gibi görünüyor.

