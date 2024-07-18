Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:06
Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in (35) silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili tutuklanan otel sahibi Yahya Kurt (79) ile olayın organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanan Ahmet Çelik'in (41), saldırı sonrası yaptığı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yahya Kurt'un kendisinin de suçlanabileceğini söylemesi üzerine Ahmet Çelik'in, "Neyi, ne kadar azmettirici olarak suçlanabilirsin? Tek koz var; azmettirici olarak seni suçlayacak. Senin açıklarının hepsini kapatırım" dediği duyuldu.