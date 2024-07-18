Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...

PARADA ANLAŞAMAYINCA TESLİM OLMUŞ

Hüseyin Ergen'in öldürülmesi için Yahya Kurt'un kendisine para teklif ettiğini, bu sırada yanında Yusuf Akbaş (31) ve Furkan Enes Derinçay'ın da (29) bulunduğunu öne süren Ahmet Çelik, kendisinin bu olay için önce 20 milyon lira, sonra 10 milyon lira istediğini iddia etti. Ahmet Çelik, Selahattin Oğuz'a silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi için talimat verdiğini, saldırının ardından görüştüğü Yahya Kurt'un parayı çok bulup, kendisine 3 milyon lira teklif ettiğini anlattı. Ahmet Çelik, Yahya Kurt ile para konusunda anlaşmazlık yaşadıktan sonra teslim olduğunu söyledi.