Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:06

Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in (35) silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili tutuklanan otel sahibi Yahya Kurt (79) ile olayın organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanan Ahmet Çelik'in (41), saldırı sonrası yaptığı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yahya Kurt'un kendisinin de suçlanabileceğini söylemesi üzerine Ahmet Çelik'in, "Neyi, ne kadar azmettirici olarak suçlanabilirsin? Tek koz var; azmettirici olarak seni suçlayacak. Senin açıklarının hepsini kapatırım" dediği duyuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK
Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...

Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Jandarma, bölgede ve güzergahlarda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Kemer ilçesinde yakalanan araç sürücüsü Ergün Göreayı (24), tutuklandı. Araştırmalarını sürdüren ekipler, 8 Şubat'ta silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Selahattin Oğuz (47) ile yardım eden Remzi Ulu'yu da (39) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin Oğuz tutuklandı, Remzi Ulu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARAYIP, İSİM VERDİ

Yaralanan Hüseyin Ergen'i, 9 Şubat'ta sosyal medya uygulaması üzerinden arayan ve Selahattin Oğuz'un akrabası olduğunu öne süren bir kişi, olayı otel sahibi Yahya Kurt ve eşi Ayşen Kurt'un (40) para karşılığı yaptırdığını söyleyip, aynı uygulama üzerinden video ve fotoğraf gönderdi. Adı tespit edilemeyen kişi, olayı planladığını belirttiği Ahmet Çelik'in Kemer ilçesinde jandarmaya teslim olacağını ve video ile diğer belgeleri teslim edeceğini söyledi. Aynı gün Ahmet Çelik, Kemer'e bağlı Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Manavgat'ta jandarmaya ifade veren Ahmet Çelik, azmettiricinin Yahya Kurt olduğunu iddia etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...

PARADA ANLAŞAMAYINCA TESLİM OLMUŞ

Hüseyin Ergen'in öldürülmesi için Yahya Kurt'un kendisine para teklif ettiğini, bu sırada yanında Yusuf Akbaş (31) ve Furkan Enes Derinçay'ın da (29) bulunduğunu öne süren Ahmet Çelik, kendisinin bu olay için önce 20 milyon lira, sonra 10 milyon lira istediğini iddia etti. Ahmet Çelik, Selahattin Oğuz'a silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi için talimat verdiğini, saldırının ardından görüştüğü Yahya Kurt'un parayı çok bulup, kendisine 3 milyon lira teklif ettiğini anlattı. Ahmet Çelik, Yahya Kurt ile para konusunda anlaşmazlık yaşadıktan sonra teslim olduğunu söyledi.

Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...

OTEL SAHİBİNE EVİNDE GÖZALTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri, Ahmet Çelik'in görüşmede yanında bulunan Yusuf Akbaş ve Furkan Enes Derinçay'ı yakalarken, otel sahibi Yahya Kurt'u da evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, olay tarihinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt da daha sonraki tarihlerde ifade verdi. Ayşen Kurt adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer yandan Ayşen Kurt, geçen şubatta İYİ Parti GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Eski İyi Partili isim silahlı saldırıda yaralanmıştı! Şoke eden sözler kamerada: Tek koz var...

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Ergün Göreayı, Selahattin Oğuz, Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt ile tutuksuz sanıklar Ayşen Kurt ve Remzi Ulu hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Selahattin Oğuz'un 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan da cezalandırılması talep edildi.

SON DAKİKA