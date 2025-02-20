Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:20
Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a “haksız mal” davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar
Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında belediye başkanlığı yaptığı dönemde mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artış ile kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada sona gelindi. Birçok ilde edindiği taşınmazları bildirmediği gerekçesiyle Kılıç hakkında "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talebiyle iddianame düzenlendi.