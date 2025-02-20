Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a “haksız mal” davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar

ESKİ BAŞKANDAN SUÇLAMALARA RET

Şüpheli eski başkanın savunmasında ise bilirkişi raporunun birçok yönden hatalı olduğunu, aynı adreste bulunan taşınmazların tekrar edilerek farklı edinimmiş gibi yansıtılmış olduğunu, müvekkiline ait 6 taşınmaz bulunmasına rağmen taşınmaz adedinin yine mükerrer olanlar da sayılarak 9 olmak üzere fazla gösterildiğini ve şirket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını söylediği belirtildi.