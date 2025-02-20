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Haberler Galeri Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a “haksız mal” davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:20

Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a “haksız mal” davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında belediye başkanlığı yaptığı dönemde mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artış ile kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada sona gelindi. Birçok ilde edindiği taşınmazları bildirmediği gerekçesiyle Kılıç hakkında "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a haksız mal davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında belediye başkanlığı yaptığı dönemde mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artış ile kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindikleri gibi şikayetler gelmesi üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a haksız mal davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar

BİRÇOK İLDE TAŞINMAZ EDİNMİŞ

Hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, Kılıç'ın Ankara, Yalova, Tunceli, İstanbul, Erzincan illerinde büyük kısmı veraset ve mahkeme yoluyla edindiği 9 adet tapu kaydının bulunduğu, inşaat, medya ajans bürosu, vakıf işletmeciliği, otel işletmesi, temizlik, makine bakımı alanlarında faaliyet gösteren 3 şirket kaydının bulunduğu vurgulandı.

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Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a haksız mal davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar

BELİRSİZ MAL VARLIĞI KAYNAĞI

Dosyaya giren bilirkişi raporunda da çarpıcı detaylar yer aldı. Raporda şüpheli Kılıç'ın mal bildiriminde bulunması gerekli olan 11 adet değişiklik mal bildirim beyannamesi vermediği, gelir gider karşılaştırması yapıldığında ise 5 milyon 155 bin 41 lira tutarında gider fazlasının bulunduğu, mal varlığında kaynağı belli olmayan bir artış bulunduğu kaydedildi.

Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a haksız mal davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar

ESKİ BAŞKANDAN SUÇLAMALARA RET

Şüpheli eski başkanın savunmasında ise bilirkişi raporunun birçok yönden hatalı olduğunu, aynı adreste bulunan taşınmazların tekrar edilerek farklı edinimmiş gibi yansıtılmış olduğunu, müvekkiline ait 6 taşınmaz bulunmasına rağmen taşınmaz adedinin yine mükerrer olanlar da sayılarak 9 olmak üzere fazla gösterildiğini ve şirket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını söylediği belirtildi.

Eski Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’a haksız mal davası! Bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar

5 YIL HAPİS VE 10 MİLYON PARA CEZASI İSTEMİ

Savcılık, Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yapan Kılıç'ın, bu dönemde malvarlığında geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar seklinde ortaya çıkan 1 milyon 138 bin 740 lira tutarında haksız mal edinme sayılması gereken gider fazlası oluşturduğunun altını çizerek Kılıç'ın "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talep etti.

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