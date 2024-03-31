Eskişehir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları

31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. 81 ilde oy verme işlemi tamamlandığında sandıklar açılmaya başlanacak ve YSK seçim yasağının kalkmasının ardından anlık verileri yayınlayacak. Sandıklar açıldıkça kamuoyunun bilgisine sunulan oy oranları ile Eskişehir seçim sonuçları da şekillenecek. Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ekranı üzerinden canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilir, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Eskişehir yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçelerdeki adaylara, adayların oy oranlarına ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz. İşte il il, ilçe ilçe arama yaparak canlı oranlara ulaşabileceğiniz yerel seçim sonucu ekranı;