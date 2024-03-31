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Haberler Galeri Eskişehir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:00

Eskişehir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri için sona gelindi. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına giderek büyükşehir, il, ilçe ve mahalle yöneticilerini belirleyecek. Akşam saatlerinde sandıklar oy sayımı için açılmaya başladıkça anlık veriler sabah.com.tr Eskişehir seçim sonuçları ekranı üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulacak. İşte YSK verileri ışığında Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

Eskişehir seçim sonuçları! YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. 81 ilde oy verme işlemi tamamlandığında sandıklar açılmaya başlanacak ve YSK seçim yasağının kalkmasının ardından anlık verileri yayınlayacak. Sandıklar açıldıkça kamuoyunun bilgisine sunulan oy oranları ile Eskişehir seçim sonuçları da şekillenecek. Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ekranı üzerinden canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilir, seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Eskişehir yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçelerdeki adaylara, adayların oy oranlarına ve diğer detaylara ulaşabilirsiniz. İşte il il, ilçe ilçe arama yaparak canlı oranlara ulaşabileceğiniz yerel seçim sonucu ekranı;

Eskişehir seçim sonuçları! YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İdris Nebi Hatipoğlu

CHP: Ayşe Ünlüce

İYİ Parti: Melih Aydın

DEM Parti: İzzettin Altun

Yeniden Refah: Kadir Çalışıcı

Eskişehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Eskişehir seçim sonuçları! YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Eskişehir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Odunpazarı Seçim Sonuçlarıı

Tepebaşı Seçim Sonuçları

Alpu Seçim Sonuçları

Beylikova Seçim Sonuçları

Çifteler Seçim Sonuçları

Günyüzü Seçim Sonuçları

Han Seçim Sonuçları

İnönü Seçim Sonuçları

Mahmudiye Seçim Sonuçları

Mihalgazi Seçim Sonuçları

Mihalıççık Seçim Sonuçları

Sarıcakaya Seçim Sonuçları

Seyitgazi Seçim Sonuçları

Sivrihisar Seçim Sonuçları

Eskişehir seçim sonuçları! YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Eskişehir'de AK Parti İdris Nebi Hatipoğlu, CHP Ayşe Ünlüce, İYİ Parti Melih Aydın, DEM Parti İzzettin Altun, Yeniden Refah Kadir Çalışıcı ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir seçim sonuçları! YSK Eskişehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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