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Haberler Galeri Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK verileri ile Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:20

Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK verileri ile Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından oy sayımı başlayacak. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr yerel seçim sonuçları sayfasında yer alacak. YSK tarafından yayınlanan veriler ışığında Tepebaşı seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı haberimizde olacak. İşte YSK ile Tepebaşı seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr’de!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 5 yıllık yeni dönemin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde muhtarlar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de seçilecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 31 Mart yerel seçim sonuçları tüm detaylarıyla sabah.com.tr'de olacak. Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları anbean haberimizden takip edilebilecek. Peki, Tepebaşı seçimi kim kazandı? YSK ile Tepebaşı seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr’de!

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Hamid Yüzügüllü

CHP: Ahmet Ataç

İYİ Parti: Şükrü Ketenci

DEM Parti: Elif Aslan

Yeniden Refah: Mehmet Tacettin Sarıoğlu

Eskişehir Tepebaşı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr’de!

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Eskişehir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Odunpazarı Seçim Sonuçlarıı

Tepebaş Seçim Sonuçları

Alpu Seçim Sonuçları

Beylikova Seçim Sonuçları

Çifteler Seçim Sonuçları

Günyüzü Seçim Sonuçları

Han Seçim Sonuçları

İnönü Seçim Sonuçları

Mahmudiye Seçim Sonuçları

Mihalgazi Seçim Sonuçları

Mihalıççık Seçim Sonuçları

Sarıcakaya Seçim Sonuçları

Seyitgazi Seçim Sonuçları

Sivrihisar Seçim Sonuçları

Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr’de!

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Eskişehir Tepebaşı'nda AK Parti Hamid Yüzügüllü, CHP Ahmet Ataç, İYİ Parti Şükrü Ketenci, DEM Parti Elif Aslan, Yeniden Refah Partisi Mehmet Tacettin Sarıoğlu, Zafer Partisi Dilek Bayraç, Memleket Partisi Enes Erdönmez, ANAP Cemil İrtekin, DSP Mürsel Çilek, TKP Beste Begüm Yiğit, BTP Sabriye Aşık ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr’de!

TEPEBAŞI MAHALLELERİ

Tepebaşı'nda 91 mahalle vardır:

Ahılar

Alınca

Aşağı Söğütönü

Aşağıkartal

Atalan

Atalantekke

Avlamış

Bahçelievler

Batıkent

Behçetiye

Bektaşpınarı

Beyazaltın

Boyacıoğlu

Bozdağ

Buldukpınar

Cumhuriye

Cumhuriyet

Çalkara

Çamlıca

Çanakkıran

Çukurhisar Yeni

Danişment

Eğriöz

Emirceoğlu

Ertuğrulgazi

Esentepe

Eskibağlar

Fatih

Fevziçakmak

Gazipaşa

Gökçekısık

Gökdere

Güllük

Gündüzler

Hacı Ali Bey

Hacı Seyit

Hasanbey

Hayriye

Hekimdağ

Hisar

Hoşnudiye

Işıklar

İhsaniye

Karaçobanpınarı

Karadere

Karagözler

Kavacık

Keskin

Kızılcaören

Kızılinler

Kozkayı

Kozlubel

Kumlubel

Mamure

Merkez Yeni

Mollaoğlu

Musaözü

Mustafa Kemal Paşa

Muttalip Emirler

Muttalip Koyunlar

Muttalip Orta

Nemli

Ömerağa

Sakintepe

Satılmışoğlu

Sazova

Sulukaraağaç

Sütlüce

Şarhöyük

Şeker

Şirintepe

Takmak

Tandır

Taycılar

Tekeciler

Tunalı

Turgutlar

Uludere

Uluönder

Yakakayı

Yarımca

Yaşamkent

Yeniakçayır

Yenibağlar

Yeniincesu

Yeşiltepe

Yukarı Söğütönü

Yukarıkartal

Yusuflar

Yürükakçayır

Zafer

Zincirlikuyu

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