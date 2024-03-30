Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları! YSK verileri ile Tepebaşı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 5 yıllık yeni dönemin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde muhtarlar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de seçilecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 31 Mart yerel seçim sonuçları tüm detaylarıyla sabah.com.tr'de olacak. Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları anbean haberimizden takip edilebilecek. Peki, Tepebaşı seçimi kim kazandı? YSK ile Tepebaşı seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Eskişehir Tepebaşı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.