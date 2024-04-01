Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
11:24
Evde Bakım Maaşı 2024 Nisan ayı ödemeleri: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Evde bakım maaşı 2024 Nisan ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 Nisan ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?