Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:22
Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?
Evde bakım maaşı Nisan ayı ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilmesi ve 9 günlük idari izin olması sebebiyle evde bakım parası ödemelerinin erkene alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Bilindiği üzere 7 bin 609 TL tutarındaki ödemeler hey ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım parası ödeme takvimi Nisan 2024.