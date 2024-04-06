Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım yardımı adı altında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylerin hesaplarına ödemeler yapılıyor. Ödeme bekleyen kişiler Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediyor. Peki, Nisan 2024 evde bakım parası ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar.