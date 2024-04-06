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Haberler Galeri Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:22

Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Evde bakım maaşı Nisan ayı ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilmesi ve 9 günlük idari izin olması sebebiyle evde bakım parası ödemelerinin erkene alınıp alınmayacağı araştırılıyor. Bilindiği üzere 7 bin 609 TL tutarındaki ödemeler hey ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım parası ödeme takvimi Nisan 2024.

Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım yardımı adı altında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylerin hesaplarına ödemeler yapılıyor. Ödeme bekleyen kişiler Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediyor. Peki, Nisan 2024 evde bakım parası ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar.

Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, evde bakıma muhtaç olan yaşlı, engelli veya kronik hastalığı olan kişilere verilen bir sosyal destek ödemesidir.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hak sahibi vatandaşlar bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağı araştırıyor.

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Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları nisan ayında bayramdan önce yatmayacak. Yapılan resmi açıklamaya göre memur maaşları nisan ayı içerisinde her ay olduğu gibi ayın 15'inde yatacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerinin bayram öncesinde yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Evde bakım aylıklarının da bayramdan önce ödenmesi beklenmiyor.

Evde bakım maaşı ödemelerinin 15-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NİSAN ÖDEMELERİ

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Evde bakım maaşı ödeme takvimi 2024: Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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