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Haberler Galeri Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:23

Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…

Eyüpsultan'da inşaatı devam eden Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde işçilerin kaldığı 2 konteynerde yangın çıktı. Konteynerler alevlere teslim olurken yangının elektrikli ısıtıcıdan dolayı çıktığı öğrenildi. Adliye çevresi yoğun dumana maruz kalırken, itfaiye ekipleri yangının ilk dakikalarında müdahalede yetersiz kaldı. Olay yerine gelen iki itfaiye aracı dakikalarca hortumu açmakla meşgul oldu. Su sıkmakta aciz kalan itfaiye yangın kendiliğinden sönmek üzereyken müdahale edebildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…

Eyüpsultan'da saat 09.00 sıralarında inşaatı devam eden Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu.

Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangın paniğe neden oldu.

Eyüpsultan'da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…

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Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…

Konteynerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerinin hortum açmakta zorlanması dikkat çekti.

Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…

İBB İTFAİYESİ YİNE SINIFTA KALDI

Yangının ilk dakikalarında itfaiye hortumunun açılamaması sonucu alevler büyüdü. İki konteyner kendiliğinden sönmeye yakın itfaiye ancak müdahalede bulundu.

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