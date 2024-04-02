SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:35
İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen para transferlerindeki FAST limiti değişti. Gelen son dakika haberine göre, işlem tutar limitinin 4 Nisan 2024 itibarıyla yükseltileceği açıklandı. Bu noktada ise "FAST işlem limiti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama sonrası internet bankacılığı üzerinden para transferi yapan vatandaşlar detayları araştırmaya koyuldu. Peki, son dakika FAST limiti yükseldi mi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...