SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

FAST sisteminde günlük işlem tutar limiti, 4 Nisan 2024 itibarıyla 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma EFT yapılabilecek.

FAS-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise bu tutar 250 bin liraya yükseltilecek.