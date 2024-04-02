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Haberler Galeri SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:35

SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen para transferlerindeki FAST limiti değişti. Gelen son dakika haberine göre, işlem tutar limitinin 4 Nisan 2024 itibarıyla yükseltileceği açıklandı. Bu noktada ise "FAST işlem limiti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama sonrası internet bankacılığı üzerinden para transferi yapan vatandaşlar detayları araştırmaya koyuldu. Peki, son dakika FAST limiti yükseldi mi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...

SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dakika FAST limiti ile ilgili yeni kararı duyurdu. Alınan karara göre, bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde üst limit yükseltildi. Bu gelişme sonrası "FAST işlem limiti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sisteminde bilindiği üzere 7/24 belirli miktardaki para transferleri bankaların mesai saatleri dışında da gerçekleştirilebiliyor. İşte bankaların yeni FAST limiti ve detaylar...

SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

MERKEZ BANKASI DUYURDU: FAST LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Herhangi bir zaman dilimine takılmadan bankalar arası hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artışına gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesi üzerinden yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapıldı.

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SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

FAST sisteminde günlük işlem tutar limiti, 4 Nisan 2024 itibarıyla 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı. Böylelikle 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye ve kuruma EFT yapılabilecek.

FAS-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise bu tutar 250 bin liraya yükseltilecek.

SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusunda, TCMB tarafından geliştirilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'in, Türkiye'de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağladığı, alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaştığı belirtildi.

SON DAKİKA: FAST limiti artırıldı! Merkez Bankası duyurdu: FAST işlem tutar limiti ne kadar oldu, kaç TL?

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir."

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