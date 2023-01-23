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Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:16

FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası'nda! Yılın ilk FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar FED faiz kararı açıklamasına kilitlendi. ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanıyor. Enflasyon ve resesyon endişelerinin hakim olduğu küresel ekonomide açıklanacak olan bu karar da büyük önem taşıyor. Bu noktada ise "2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kripto para, döviz ve altın gibi birçok piyasada etkili olan merkez bankası, geçtiğimiz ay 50 baz puanlık artış kararı almıştı. Peki, Ocak ayı 2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.

FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda! Yılın ilk FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı merakla bekleniyor. Küresel enflasyondaki düşüş eğilimi nedeniyle ABD merkez bankası faizlerde indirime gideceği beklentileri ile altın fiyatları tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Şimdilerde ise piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş "2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023'ün ilk FED faiz kararı toplantısı ile ilgili son durum ve gelişmeler.

FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda! Yılın ilk FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

İşte o tarih;

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FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda! Yılın ilk FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda! Yılın ilk FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası’nda! Yılın ilk FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

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