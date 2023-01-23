Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:16

FED faiz kararı açıklaması için gözler ABD Merkez Bankası'nda! Yılın ilk FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar FED faiz kararı açıklamasına kilitlendi. ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanıyor. Enflasyon ve resesyon endişelerinin hakim olduğu küresel ekonomide açıklanacak olan bu karar da büyük önem taşıyor. Bu noktada ise "2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Kripto para, döviz ve altın gibi birçok piyasada etkili olan merkez bankası, geçtiğimiz ay 50 baz puanlık artış kararı almıştı. Peki, Ocak ayı 2023 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte tüm bu detaylar.