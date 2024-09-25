Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
09:28
Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!
Türkiye, İstanbul Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis Şeyda Yılmaz'a ağladı. Kahraman polisimiz gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise bugünkü yazısında feminist derneklerinin şehit polisimiz Şeyda Yılmaz için tek bir açıklama yapmayışını kaleme aldı. PKK'lı teröristlerin öldürülmesi bile kınayan feminist derneklerin iki yüzlü tavrına dikkat çeken Mevlüt Tezel, "Fon parası aldıkları yurt dışındaki merkezlerin çizdiği plan, program neyse ona göre hareket ediyorlar! Samimi olsalar Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesine tepki gösterirlerdi!" ifadelerini kullandı. İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı…