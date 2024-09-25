Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!

Başlığa bakıp "İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili konuşulacak başka konu mu kalmadı, feminist derneklerle bu cinayetin ne alakası var" diyenler olabilir.

Dün de yazdım, yıllardır yazıyorum. Elbette 26 suçtan kaydı bulunan katil Yunus Emre Geçit gibi suçluların aramızda dolaşmalarının baş sorumlusu; Ceza İnfaz Yasası ve geçmişte çıkarılan aflar.