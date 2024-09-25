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Haberler Galeri Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!  
Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:28

Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!

Türkiye, İstanbul Ümraniye'de hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis Şeyda Yılmaz'a ağladı. Kahraman polisimiz gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı. SABAH Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise bugünkü yazısında feminist derneklerinin şehit polisimiz Şeyda Yılmaz için tek bir açıklama yapmayışını kaleme aldı. PKK'lı teröristlerin öldürülmesi bile kınayan feminist derneklerin iki yüzlü tavrına dikkat çeken Mevlüt Tezel, "Fon parası aldıkları yurt dışındaki merkezlerin çizdiği plan, program neyse ona göre hareket ediyorlar! Samimi olsalar Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesine tepki gösterirlerdi!" ifadelerini kullandı. İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı…

MEVLÜT TEZEL
Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!

Başlığa bakıp "İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili konuşulacak başka konu mu kalmadı, feminist derneklerle bu cinayetin ne alakası var" diyenler olabilir.

Dün de yazdım, yıllardır yazıyorum. Elbette 26 suçtan kaydı bulunan katil Yunus Emre Geçit gibi suçluların aramızda dolaşmalarının baş sorumlusu; Ceza İnfaz Yasası ve geçmişte çıkarılan aflar.

Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!

Bir de "Polis yakalıyor, hakimler salıyor" deniyor.

Hayır, hakimler yasa neyse onu uyguluyor. Özetle Ceza İnfaz Yasası mutlaka değişmeli.

Gelelim bu olayda en son konuşulacak ama mutlaka konuşulması gereken konuya; kadın dernekleri ve feminist sivil toplum örgütlerinin Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili tek bir açıklama ya da paylaşım yapmamasına...

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Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!

Öldüren birçok suçu olan bir erkek. Öldürülen de gencecik bir kadın. Herkes bu cinayeti konuşuyor.

Normalde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde hassas olan feminist derneklerin olayı kınayan açıklama ya da paylaşımlar yapmaları gerekirdi ama kafalarını kuma gömdüler!

Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!

Neden? Öldürülen bir devlet memuru, polis olduğu için mi?

Bazı kadın dernekleri PKK'lı terörist kadınların öldürülmesini bile kınarken, anma törenleri düzenlerken Şeyda Yılmaz'ın öldürülmesinde sessiz kaldılar.

Feminist derneklerinin ikiyüzlü tavrı ifşa oldu! PKK’lı teröristlere ağladılar, şehit polis Şeyda Yılmaz için tek açıklama yapmadılar!

Yoksa bir kadın cinayetinde bile kadın dernekleri ayrımcılık mı yapıyor?

Ne yazık ki, Türkiye'de insan haklarını, kadın haklarını savunan birçok sivil toplum örgütü ve dernek yurtdışından fonlanıyorlar!

Sosyal medyada kadın derneklerinin bazılarını Kurtuluş Savaşı'nda Fransız ve İngilizlerin desteklediği zararlı cemiyetlere benzetenler oldu.

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