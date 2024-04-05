Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

EuroLeague'de son haftalarda performasını giderek arttıran ve play- off potasına giren Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek ve üst sıralara yükselebilmek adına bu akşam gerçekleşecek müsabakada ter dökecek. Fenerbahçe kazanmak istiyor. Kazanırsa play-in bileti alacak. Basketbol tutkunları iki temsilcimiz arasındaki maçı heyecanla takip ediyorlar. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?