Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

Giriş Tarihi: 05.04.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
22:35
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşılaşması için nefesler tutuldu. Avrupa'daki temsilcilerimiz EuroLeague'de karşı karşıya gelecek. Puan durumunda Fenerbahçe 6. sırada yer alırken Anadolu Efes 10. sırada yer alıyor. Play off'a doğrudan girme mücadelesi veren sarı-lacivertli takım ve play-in'e kalma mücadelesi veren Anadolu Efes'i ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, EuroLeague heyecanının yaşanacağı kanal…