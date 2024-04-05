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Haberler Galeri Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 22:35

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşılaşması için nefesler tutuldu. Avrupa'daki temsilcilerimiz EuroLeague'de karşı karşıya gelecek. Puan durumunda Fenerbahçe 6. sırada yer alırken Anadolu Efes 10. sırada yer alıyor. Play off'a doğrudan girme mücadelesi veren sarı-lacivertli takım ve play-in'e kalma mücadelesi veren Anadolu Efes'i ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, EuroLeague heyecanının yaşanacağı kanal…

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

EuroLeague'de son haftalarda performasını giderek arttıran ve play- off potasına giren Fenerbahçe, çıkışını sürdürmek ve üst sıralara yükselebilmek adına bu akşam gerçekleşecek müsabakada ter dökecek. Fenerbahçe kazanmak istiyor. Kazanırsa play-in bileti alacak. Basketbol tutkunları iki temsilcimiz arasındaki maçı heyecanla takip ediyorlar. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroLeague'de karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı 5 Nisan cuma günü saat 20:45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes maçı S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE'DE HEDEF PLAY-OFF

Fenerbahçe Beko, doğrudan play-off'a kalmak için büyük bir avantaja sahip. Sarı-lacivertli takım, bu hafta sahasında Anadolu Efes'le, gelecek hafta ise deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak. Bu iki maçta alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe Beko'yu doğrudan play-off'a taşıyacak.

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle! EuroLeague Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı yayın izle!

DÖRTLÜ FİNAL BERLİN'DE

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Ligde 12 Nisan'da sona erecek normal sezonun ardından tek maçlı play-in müsabakaları 16 ve 19 Nisan'da oynanacak. Ligde üç galibiyete gelecek takımın Dörtlü Final'e kalacağı play-off'lar da 23 Nisan-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final ise 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

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