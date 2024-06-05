FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

Buradan gitmem engellendi. Hapse atılacağım, zarar göreceğim düşünüldü. Gitme diye ailem beni tuttu. Ben de zorla evden çıkmaya çalıştım. Polis çağırdılar. İsteğim dışında beni hastaneye götürdüler. Polise nasıl aktarıldıysa, benim hakkımda rapor hazırlanmış. Kendimi öldürmeyi düşünüyormuşum. Ben hastanede derdimi anlattım ancak, Yetişkin Davranış Merkezi diye adlandırılan bir yere götürüldüm. 8 gün beni tuttular. Doktorlardan birisi Mısırlıydı. Pensilvanya'da cemaatin ilahiyat okulu gibi bir kuruma gidiyordu. Doktorun da ayarlandığını düşündüm. Sonra Rus doktora kendimi anlatabildim. Daha sonra bırakıldım" dedi.