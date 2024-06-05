Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:51
FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, katıldığı canlı yayında bomba ifşalarda bulundu. Darbe öncesi Fetullah Gülen ile görüşmesinin detaylarını anlatan Ebuseleme Gülen, "Fetullah Gülen kulağımın dibine geldi. Dudağı kulağıma dokunuyordu. 'Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'de bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun renk vermeyin. Müsaade sizin' dedi." ifadelerini kullandı.