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Haberler Galeri FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:51

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, katıldığı canlı yayında bomba ifşalarda bulundu. Darbe öncesi Fetullah Gülen ile görüşmesinin detaylarını anlatan Ebuseleme Gülen, "Fetullah Gülen kulağımın dibine geldi. Dudağı kulağıma dokunuyordu. 'Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'de bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun renk vermeyin. Müsaade sizin' dedi." ifadelerini kullandı.

Halit TURAN
FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinden kaçırıldığı iddiasını gündeme getiren Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayında son dönemde yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklamalar yaptı. Örgütün içindeki pislikleri gördüğünü yıllardır bunu anlatmaya çalıştığını öne süren Ebuseleme Gülen, tasarımcı olduğunu, yıllardır konuşmaması için kendisine baskı yapıldığını hatta örgüt tarafından ayarlanan Mısırlı doktorla kendisine 'akıl hastası' damgası vurulduğunu söyledi.

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

ÖRGÜT ONA DA KUMPAS KURMUŞ

2 yıldır Pensilvanya'daki kampta anne ve babasıyla sığıntı gibi yaşadıklarını, örgüt imamlarının sürekli toplantılar yapıp cağ kebabı yiyip, para zarflarını alıp, uçak biletleriyle ülkeden ülkeye gezerek hayatlarını yaşadığını anlatan Ebuseleme Gülen, "4 yıl önce vicdan azabıyla paylaşım yapmaya başlamıştım. Sonra yaptığım paylaşımları psikolojik baskı nedeniyle sildim. 2 yıl önce yeter artık Türkiye'ye gidiyorum dedim. Türkiye'ye gidip bildiklerimi anlatacağım diye düşündüm.

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FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

Buradan gitmem engellendi. Hapse atılacağım, zarar göreceğim düşünüldü. Gitme diye ailem beni tuttu. Ben de zorla evden çıkmaya çalıştım. Polis çağırdılar. İsteğim dışında beni hastaneye götürdüler. Polise nasıl aktarıldıysa, benim hakkımda rapor hazırlanmış. Kendimi öldürmeyi düşünüyormuşum. Ben hastanede derdimi anlattım ancak, Yetişkin Davranış Merkezi diye adlandırılan bir yere götürüldüm. 8 gün beni tuttular. Doktorlardan birisi Mısırlıydı. Pensilvanya'da cemaatin ilahiyat okulu gibi bir kuruma gidiyordu. Doktorun da ayarlandığını düşündüm. Sonra Rus doktora kendimi anlatabildim. Daha sonra bırakıldım" dedi.

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

"ALÇAK BUNLAR, MİLYONLARIN HAYATINI KARATTILAR"

Fetullah Gülen'in Cevdet Türkyolu tarafından çiftlikten götürüldüğünü anlatan Ebuseleme Gülen, "Nerede yaşayacağına Cevdet karar veriyor. Fetullah Gülen sağlık sorunları yaşıyordu. Fetullah Gülen'i kaçırdılar. Neyi saklıyorsunuz? Alçak bunlar milyonların hayatlarını kararttılar. Beni yıpratan ve yoran Adil Öksüz tanımıyormuş gibi yapılmasıydı. Bu beni uyutmadı. Kimi kandırıyorsunuz. Eskiden beri 5'nci katta durduğunu, içimizde olduğunu herkes biliyor. Darbe öncesi Ocak sonu 2016 başında Türkçe Olimpiyatları organizasyonunda çalışıyordum. Yurtdışında yapıyorduk olimpiyatları.

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

1-2 ay sonra bitiriyoruz programları denildi. Ben orada görsel yönetmendim. Bütün abiler yurtdışına gitmeye başladı. Biz de işsiz kalacağımızı biliyorduk. Ali Sami Yıldırım benimle görüşmek istedi. Adil Öksüz Ali Sami'nin eniştesi oluyor. Bir oyun yaptırmamız gerekiyor dediler. Adil'in evine gittik. Adil Öksüz oyun birimi kurulduğunu, gençlere yönelik oyun yaptırmaya çalıştıklarını ancak 4 milyon dolar harcadıklarını bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Oyun birimini bana vereceklerini söylediler. Devir teslimini Adil Öksüz yaptı" dedi.

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