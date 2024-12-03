FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

AVUKAT VE POLİSLER İÇİN BÜYÜK OPERASYON

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı bir operasyon başlatarak 5'i polis, 1'i avukat olmak üzere toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmasından sonra yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ortaya çıktı. Avukatın ofisinde 150'ye yakın el bombası, sayısız mühimmat ve 3 Glock marka tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 12 balistik yelek ve binlerce kurşun da bulundu. Bu keşif, skandalı daha da büyütürek, devletin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.