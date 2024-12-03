Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar
Giriş Tarihi: 03.12.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 06:15

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

Adana'da bir polis memuru, korumakla yükümlü olduğu depodan 240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatı, FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve "Garson" kod adlı dijital verilerde kırmızı kategoride yer alan iki eski özel harekat polisine sattı. Önemli mühimmatların satışının ardından, örgütün, bir devlet büyüğü veya bürokratlara yönelik suikast ve sabotaj planlarını tekrar devreye sokma hazırlığında olabileceği endişelerini gündeme getirdi. FETÖ, geçmişte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a, örgüt üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikast düzenlenmiş, bu olay da örgütün içindeki kripto üyelerin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne sermişti.

ÖMER ÇETİN
FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

Özel Harekat Başkanlığı, Garson kod adlı mahrem sorumluya ait deşifre edilen dijital veriler doğrultusunda yaptığı düzenlemelerle kritik görevlerde değişiklikler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü görevden alınarak yerine yeni bir isim atandı. Ancak, yeni Şube Müdür Vekili göreve başlar başlamaz, depodan gelen mühimmat eksikliği şikayetleri üzerine yapılan sayımda korkunç bir bulguya ulaşıldı.

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatın kaybolduğu tespit edildi. Özel Harekat Başkanlığı, kayıp mühimmatlarla ilgili derhal soruşturma başlattı. Depo personelinin mesai saatleri dışında işe gelmesi ve davranışlarındaki şüpheli hareketler, dikkatleri üzerine çekti. Yapılan takipler sonucunda, Polis Memuru Oğuzhan K.'ın mühimmatları çaldığı ve FETÖ bağlantılı kişilere sattığı ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

AVUKAT VE POLİSLER İÇİN BÜYÜK OPERASYON

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı bir operasyon başlatarak 5'i polis, 1'i avukat olmak üzere toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmasından sonra yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ortaya çıktı. Avukatın ofisinde 150'ye yakın el bombası, sayısız mühimmat ve 3 Glock marka tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 12 balistik yelek ve binlerce kurşun da bulundu. Bu keşif, skandalı daha da büyütürek, devletin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne serdi.

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

FETÖ İLE BAĞLANTILI POLİSLERİN MÜHİMMAT İHANETİ

Polis Memuru Oğuzhan K.'ın, sorumlu olduğu mühimmatları çalarak FETÖ bağlantılı iki kişiye satması ise şok edici boyutlara ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Oğuzhan K.'ın 200 bin fişeğin bir kısmını, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı ve "Bylock" kullanıcısı olması nedeniyle 2023 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan eski özel harekat polisi Yaşar Y.'a sattığı tespit edildi.

FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar

Ancak asıl tehlike, çalınan 240 adet el bombası, 90 bin adet fişek ve yüksek riskli mühimmatların bir kısmını Garson'un "Kırmızı" risk kategorisindeki FETÖ üyeleriyle bağlantılı polis memuru Ali M.'ye satılmasıydı. Özel Harekat Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda, Ali M.'nin FETÖ bağlantısı nedeniyle Mart 2024'te Özel Harekat branşından çıkarıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA