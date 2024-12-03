Giriş Tarihi: 03.12.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
06:15
FETÖ ile bağlantılı polislerin mühimmat ihaneti! Devletin silahlarını FETÖ’ye sattılar
Adana'da bir polis memuru, korumakla yükümlü olduğu depodan 240 el bombası, 90 bin fişek ve 2 bin yüksek etkili mühimmatı, FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen ve "Garson" kod adlı dijital verilerde kırmızı kategoride yer alan iki eski özel harekat polisine sattı. Önemli mühimmatların satışının ardından, örgütün, bir devlet büyüğü veya bürokratlara yönelik suikast ve sabotaj planlarını tekrar devreye sokma hazırlığında olabileceği endişelerini gündeme getirdi. FETÖ, geçmişte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a, örgüt üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikast düzenlenmiş, bu olay da örgütün içindeki kripto üyelerin oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne sermişti.