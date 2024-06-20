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Haberler Galeri FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:38

FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün içinden gelen itiraflar, örgütün elebaşısı Fethullah Gülen'in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu. Örgüt mensupları kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala yeni oyunlarını devreye soktukları ortaya çıktı. Önümüzdeki ay ABD'de yapılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde FETÖ'cülerin ABD Başkanı Joe Bıden'e bir mektup sunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Örgütün mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladıkları ve mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefledikleri tespit edildi.

ÖMER ÇETİN
FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgüt içinde parçalanmalara neden oldu. Örgüt mensuplarındaki bağlılık ve inanış giderek azalmaya, kopuşlar yaşanmaya başlandığı görüldü.

FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

Örgüt üst yönetimi yaşanan bu parçalanmayı engellemek için her türlü çabayı gösterdi. Fethullah Gülen'in sağlık durumunun "iyi" olduğunu kanıtlamak için geçmiş tarihli fotoğraflar ve canlı olduğu söylenen görüntüler paylaşıldı. Örgüte mensup gazeteciler örgüt elebaşını ziyaret görüntülerini yayınladı.

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FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

İnandırıcılığını kaybeden FETÖ, şimdi de yeni bir yol arayışına girdi ve ABD Başkanı Joe Biden'e Türkiye aleyhine mektup yazdı. FETÖ'cüler hazırladıkları mektupta, Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik "haksız politikalar" izlendiğine yer veriyor.

FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

FETÖ'cüler, Türkiye'nin içişlerini ilgilendiren konulara da mektupta değindikleri ortaya çıktı. Örgüt mensupları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Biden'e şikâyet ettikleri ortaya çıktı.

FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

Mektupla, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkat çekiyor. ABD'nin Türkiye'ye yaklaşımının "insan hakları temelli" olması talep ederlerken, ABD Başkanı Biden'ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

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