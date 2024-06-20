FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

Örgüt üst yönetimi yaşanan bu parçalanmayı engellemek için her türlü çabayı gösterdi. Fethullah Gülen'in sağlık durumunun "iyi" olduğunu kanıtlamak için geçmiş tarihli fotoğraflar ve canlı olduğu söylenen görüntüler paylaşıldı. Örgüte mensup gazeteciler örgüt elebaşını ziyaret görüntülerini yayınladı.

