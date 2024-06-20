Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:38
FETÖ’cülerden NATO zirvesi öncesi son hamle! Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün içinden gelen itiraflar, örgütün elebaşısı Fethullah Gülen'in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu. Örgüt mensupları kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 8. yıl dönümüne günler kala yeni oyunlarını devreye soktukları ortaya çıktı. Önümüzdeki ay ABD'de yapılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde FETÖ'cülerin ABD Başkanı Joe Bıden'e bir mektup sunmaya hazırlandıkları öğrenildi. Örgütün mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladıkları ve mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefledikleri tespit edildi.