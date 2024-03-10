Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
08:48
FETÖ’nün günce kripto rehberi deşifre oldu! “Makas” operasyonunda flaş detaylar
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Antalya'da yürütülen soruşturmada, terzi Bülent Duman'ın işyerinde örgütsel toplantılar yapıldığı ve örgütün 'kurban parası' adı altında para toplayıp kurban kesimi yapmadan paraları örgüt üyelerine aktardığı ortaya çıkmıştı. Bülent Duman'ın daha önce hiç deşifre olmadığı için güncel yapılanmada aktif görev alan kişilerden olduğu tespit edilirken 12 kişinin tutuklandığı operasyonda yeni detaylar çıktı.