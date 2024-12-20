FETÖ’nün köstebeğine yemleme operasyonu! EGM Yardımcısı Çalışkan ilk kez SABAH’a anlattı

FUAT AVNİ'NİN KÖSTEBEĞİ BÖYLE YAKALANDI

O tarihte sosyal medyada 'Fuat Avni' ismiyle yazan FETÖ'cü bir hesap devlette ve emniyet teşkilatında güvensiz bir ortan oluşturmak amacıyla emniyette yapılan her çalışmanın 'Fuat Avni'ye ulaştırıldığı algısı yerleştirilmeye çalışılıyordu ve maalesef ki bütün birimlerde 'Fuat Avni' hesabına bilgi aktaran devlet memurları da vardı. 'Fuat Avni' hesabına ilk operasyonun yapılacağı tarihi planlanırken, o tarihte biz C blokta terör şubesi olarak operasyon hazırlığımızı yaptık. 'Fuat Avni' hesabına haber sızması ile ilgili ilk operasyon öncesi şüphelendiğimiz üst düzey bir istihbaratçıya ön bilgi olması açısından bazı isimleri verdik.