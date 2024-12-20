Giriş Tarihi: 20.12.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
06:47
FETÖ'nün köstebeğine yemleme operasyonu! EGM Yardımcısı Çalışkan ilk kez SABAH'a anlattı
17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün emniyet içindeki kara propaganda aracı olan "Fuat Avni" hesabına bilgi sızdıran köstebeğin, tespit edilme süreci ilk kez ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, operasyonun detaylarını paylaşarak teşkilattaki FETÖ bağlantılı hainin nasıl yakalandığını, alçak kumpasın 11'inci yıldönümünde SABAH'a anlattı. Kritik hamle, emniyet içindeki casusluk ağını çökertti.