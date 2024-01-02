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Giriş Tarihi: 02.01.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 14:12

Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

1 Ocak sabahı yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı iddiasıyla tutuklanan Ege A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ege A. ifadesinde, "Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te 1 Ocak saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Ege A.'nın yumrukla saldırdı. Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Ege A. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ege A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Ege A., savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Benim babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim" dedi.

Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

"PİŞMANIM"

İfadesine devam eden Ege A., "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğraf mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, 'sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız' dedim.

Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Kendisi de bana 'istediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.

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