Giriş Tarihi: 02.01.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
14:12
Filistin’e destek yürüyüşünde yumrukla saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı
1 Ocak sabahı yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid Bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk attığı iddiasıyla tutuklanan Ege A.'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ege A. ifadesinde, "Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim" dedi.