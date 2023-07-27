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Haberler Galeri Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:23

Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!

Değişim krizinin hız kesmeden devam ettiği CHP'de ipler kopma noktasına geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı muhalif söylemde bulunan isimlere açık açık savaş ilan etti. İlk olarak da Ekrem İmamoğlu taraftarı haberler yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile yaptıkları sözleşmeleri feshetti… Bu hamle fondaş medyada kavganın fitilini ateşledi. Son olarak ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın fonlandığı Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır katıldığı canlı yayında gerçeği itiraf etti: 360 milyon TL'nin çok azını aldık

Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından karıştı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde adeta savaş çıktı.

Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için yapılan gizli darbe toplantılarının ifşalanmasının ardından düğmeye bastı.

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Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!

'KİMLERDEN PARA ALDIKLARINI BİLİYORUM' DEDİ!

Önce belediye başkanlarını ardından Parti Meclisi'ni topladı. Değişimcilerin parti içinde kontrolü ele almasıyla bir dönem kendisine destek veren 'fondaş' medya kuruluşlarına savaş açtı. "Kimlerden para aldıklarını biliyorum" diyerek açık açık tehditler yağdırdı…

Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!

FONDAŞ MEDYADA KRİZ VAR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de Halk TV ile olan sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Bunun üzerine fondaş medya karıştı. Bir kısmı para aldıklarını kabul etmezken bir kısmı da 'Kemal Kılıçdaroğlu para alan gazetecilerin isimlerini açıklasın' baskısına başladı.

Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!

Para akışı kesilen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da CHP'yi hedef aldı. "Para karşılığı trol ordusu kuruyor" diyerek Eren Erdem'i suçladı. Bir yandan da Odatv ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'para aldın' kavgası yaşandı.

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