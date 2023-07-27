Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:23

Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır önce ‘gazeteci değilim’ dedi sonra kabul etti: Biz de aldık!

Değişim krizinin hız kesmeden devam ettiği CHP'de ipler kopma noktasına geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı muhalif söylemde bulunan isimlere açık açık savaş ilan etti. İlk olarak da Ekrem İmamoğlu taraftarı haberler yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile yaptıkları sözleşmeleri feshetti… Bu hamle fondaş medyada kavganın fitilini ateşledi. Son olarak ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın fonlandığı Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır katıldığı canlı yayında gerçeği itiraf etti: 360 milyon TL'nin çok azını aldık