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Haberler Galeri Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan CHP'li o isme şok suçlama: 150 bin TL ödüyorlar!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:53

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan CHP'li o isme şok suçlama: 150 bin TL ödüyorlar!

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kesmedi. Koltuk savaşında, parti gerildi. Gizli darbe toplantısının ifşa olması ile CHP'de taraflar kendini iyice belli etti… Tam da bu sırada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandırıldığını söyledi. Para akışı kesilen Halk TV ile CHP arasında kılıçlar çekildi… Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan CHP'ye ardı ardına suçlamalar geldi. Eren Erdem için "Ergen düşüncesine sahip birisi" diyen Mahiroğlu'nun o iddiası şaşkına çevirdi: Trol ordusu kuruyor… Özellikle YouTuber'lara 100-150 bin TL...

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan CHP’li o isme şok suçlama: 150 bin TL ödüyorlar!

Seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim tartışmaları hızla tırmandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkadı. 'Değişim' diyerek kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koltuk kavgasına başladı…

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan CHP’li o isme şok suçlama: 150 bin TL ödüyorlar!

MEDYA SAVAŞI BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik başlattığı medya operasyonu için de düğmeye bastı. Kavga, CHP'nin fonladığı fondaş medyaya kadar ulaştı.

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Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan CHP’li o isme şok suçlama: 150 bin TL ödüyorlar!

Gizli darbe toplantısının ardından parti içinde saflar iyice belli olurken Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu önce belediye başkanlarını ardından parti meclisini topladı.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan CHP’li o isme şok suçlama: 150 bin TL ödüyorlar!

FONDAŞ HALK TV İLE ANLAŞMALAR SONLANDIRILDI

İşte tam da bu gergin toplantılar sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkinin kesildiğini ve sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı. Bunun üzerine ortalık bir kez daha karıştı.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan CHP’li o isme şok suçlama: 150 bin TL ödüyorlar!

Eren Erdem'in çağrısı ile kanalda yayınlanacak programların yayından kaldırıldığı iddia edilirken CHP'nin desteğini kaybeden Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu paniğe kapıldı.

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