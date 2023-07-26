Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 13:40

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için harekete geçti. Partisini eleştiren gazeteciler için "Kimden para aldıklarını biliyorum" dedi. Ardından Halk TV ile olan bütün anlaşmalarını feshetti. Bunun üzerine fondaş medyada kavganın fitili ateşlendi… "Odatv'nin geliri nereden sorun" demesi üzerine Odatv ile Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi… Soner Yalçın, önce manşetten "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı" mesajını gönderdi. Ardından sosyal medyadan "Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi" dedi. Kavgaya Yurt Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu da girdi. Sosyal medyadan Soner Yalçın'a zor bir soru yöneltti: Reklam İstanbul'dan ayda 750 bin TL aldın mı?