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Haberler Galeri Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 13:40

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için harekete geçti. Partisini eleştiren gazeteciler için "Kimden para aldıklarını biliyorum" dedi. Ardından Halk TV ile olan bütün anlaşmalarını feshetti. Bunun üzerine fondaş medyada kavganın fitili ateşlendi… "Odatv'nin geliri nereden sorun" demesi üzerine Odatv ile Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi… Soner Yalçın, önce manşetten "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı" mesajını gönderdi. Ardından sosyal medyadan "Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi" dedi. Kavgaya Yurt Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu da girdi. Sosyal medyadan Soner Yalçın'a zor bir soru yöneltti: Reklam İstanbul'dan ayda 750 bin TL aldın mı?

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından adeta savaş çıktı… Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketinin parti içinde destek bulmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu paniğe kapıldı.

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

KAVGA MEDYAYA TAŞINDI!

Başta milletvekilleri olmak üzere istifasını isteyen herkese savaş açtı. Kavga, medyaya da taşındı. Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Halk TV, 'değişim' taraftarı yayın yapınca ortalık karıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV ile yapılan tüm sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı.

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Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

'KİMDEN MAAŞ ALDIKLARINI BİLİYORUM' DEDİ

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştiren gazeteciler hakkında, "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine fondaş medyayı panik sardı. Hepsi birbirini hedef aldı.

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Odatv'nin 'Kılıçdaroğlu'nun medyadaki beslemeleri açıklansın' haberini yapması üzerine Kemal Kılıçdaoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Ağırel'in sorusunu yanıtladı.

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

ODATV'Yİ HEDEF ALDI

"Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Odatv'den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" diyerek Odatv'ye savaş açtı…

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