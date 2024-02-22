Giriş Tarihi: 22.02.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:19
Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar
Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN, dün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında geniş yer bulurken, muhalif medya Türkiye için dönüm noktası olan tarihi günü görmezden geldi. Fondaş medya olarak bilinen Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinde KAAN'ın ilk uçuşuna yer verilmedi. İşte detaylar...