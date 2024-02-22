Fondaş medyanın KAAN hazımsızlığı! Tarihi günü görmezden geldiler, tek satır yazmadılar

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

KAAN'ın ilk uçuşu, dünya basınında da gündem oldu. Alman medyasında yer alan haberlerde, "Bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor" ve "Türkiye'nin umut ışığı" başlıkları kullanıldı ve KAAN'ın özelliklerine geniş yer verildi.