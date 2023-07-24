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Haberler Galeri Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:44

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

CHP'deki koltuk savaşı, iyice kızıştı. Gizli darbe toplantısıyla birlikte kılıçlar çekildi taraflar arasında adeta savaş başladı. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların feshedildiğini açıkladı. Musluğu kesilen fondaş medyada ise panik başladı… Son olarak Eren Erdem'in Görkemli Hatıralar isimli programın yayınlanmasını engellediği iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından hem Eren Erdem'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı…

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları başladı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim şart çıkışı ile ortalık iyice karıştı. Parti adeta Ekremci ve Kemalciler olarak ikiye ayrıldı. Hafta sonu ise adeta kılıçlar çekildi, parti içinde savaş başladı.

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Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

FONDAŞ MEDYANIN MUSLUĞU KESİLDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

Bunun üzerine fondaş medya karıştı. CHP'nin fonladığı Halk TV'de panik başladı. Gelişmenin ardından Görkemli Hatıralar'ın Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştireceği programın da yasaklanması üzerine ortalık karıştı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

MAHİROĞLU'NDAN ERDEM'E SERT SÖZLER

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, programın yasaklanması talimatının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

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