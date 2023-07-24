Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:44

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

CHP'deki koltuk savaşı, iyice kızıştı. Gizli darbe toplantısıyla birlikte kılıçlar çekildi taraflar arasında adeta savaş başladı. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların feshedildiğini açıkladı. Musluğu kesilen fondaş medyada ise panik başladı… Son olarak Eren Erdem'in Görkemli Hatıralar isimli programın yayınlanmasını engellediği iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından hem Eren Erdem'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı…