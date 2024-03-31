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Haberler Galeri Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:08

Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy pusulasında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, köy ve mahalle muhtarlarını seçecek vatandaşlar; AK Parti, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerden aday çıkarılan Gaziantep seçim sonuçları 2024 için de ekran başında olacak. Şehir sakinlerinin yanıt aradığı 'Gaziantep'te seçimi kim kazandı' sorusu oy sayımı ardından netleşecek. YSK verileri ile Gaziantep yerel seçim sonuçları canlı oy oranları sabah.com.tr'de olacak. İşte, il ve ilçe seçim sonucu takip ekranı…

Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri il il takip ediliyor. Belirlenen sandıkta oylarını kullanan vatandaşlar, ekran başında canlı ve anlık oy oranlarına odaklanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırılacak yayın yasağı sonrası şehir sakinleri Gaziantep seçim sonuçları verilerini gözlemleyecek. Tüm iller ve Gaziantep seçimi kim kazandı sorusunda sayımın tamamlanmasını bekleyecek. İşte, YSK ile Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ekranı…

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart akşamı yerel seçim sonucu adayların, partilerin ve ittifakların oy oranları şeklinde ekrana yansıyacak. İşte; canlı ve anlık verilere ulaşabileceğiniz Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Fatma Şahin

CHP: Muzaffer Ertürk

İYİ Parti: Yaşar Sağlam

DEM Parti: Selman Tutumlu

Yeniden Refah Partisi: Şükrü Yılmaz

Gaziantep Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Gaziantep'te ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Araban Seçim Sonuçları

İslahiye Seçim Sonuçları

Karkamış Seçim Sonuçları

Nizip Seçim Sonuçları

Nurdağı Seçim Sonuçları

Oğuzeli Seçim Sonuçları

Şahinbey Seçim Sonuçları

Şehitkamil Seçim Sonuçları

Yavuzeli Seçim Sonuçları

Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Fatma Şahin, CHP Muzaffer Ertürk, İYİ Parti Yaşar Sağlam, Yeniden Refah Partisi Şükrü Yılmaz ve DEM Parti ise Selman Tutumlu ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KİMLER OY KULLANAMAZ?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçim tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar oy kullanamaz. İşte, o durumlar:

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

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