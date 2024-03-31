Gaziantep seçim sonuçları! YSK Gaziantep yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
13:08
Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy pusulasında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, köy ve mahalle muhtarlarını seçecek vatandaşlar; AK Parti, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerden aday çıkarılan Gaziantep seçim sonuçları 2024 için de ekran başında olacak. Şehir sakinlerinin yanıt aradığı 'Gaziantep'te seçimi kim kazandı' sorusu oy sayımı ardından netleşecek. YSK verileri ile Gaziantep yerel seçim sonuçları canlı oy oranları sabah.com.tr'de olacak. İşte, il ve ilçe seçim sonucu takip ekranı…