GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN 10 ALTIN BİLEZİK KAZANANI

Gelinim Mutfakta'da tüm hafta en yüksek puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta bu hafta 76 puan alıp, en yakın rakibine 12 puan fark atarak bilezikleri kazanan isim YEŞİM oldu.

64 puanla hafta ikincisi olan gelin ise DAMLA oldu.