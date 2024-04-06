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Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 06:23

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!

Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Tüm hafta boyunca kıyasıya mücadele eden gelin adaylarından en başarılı olan finalde verilecek 10 altın bilezik ile ödüllendirilecek. Bir gelin adayının veda edeceği haftada elenen kim olacak? . Peki, 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!

Gelinim Mutfakta hafta finalinde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanlandırma yaptığı yarışmada son adıma gelindi. Bugün alınan puanlar 10 altın bileziğe giden yola bir adım olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, hangi gelin adayı elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!

GELİNİM MUTFAKTA 1360. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1360. bölümde hafta finali yaşanıyor. 5 Nisan bölümünde Aleyna ve Özlem arasında para gerginliği çıkıyor!

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi ALEYNA oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN 10 ALTIN BİLEZİK KAZANANI

Gelinim Mutfakta'da tüm hafta en yüksek puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta bu hafta 76 puan alıp, en yakın rakibine 12 puan fark atarak bilezikleri kazanan isim YEŞİM oldu.

64 puanla hafta ikincisi olan gelin ise DAMLA oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta günün elenen ismi yapılan tadımlar sonucunda Aleyna ve Özlem ikilisinden biri olacaktı.

Vedan eden ismi Nursel Ergin açıkladı! Bu hafta elenen gelin adayı Özlem oldu.

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