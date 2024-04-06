Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
06:23
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 👰🏻👉 5 Nisan Gelinim mutfakta altın bileziklerin kazananı AÇIKLANDI!
Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Tüm hafta boyunca kıyasıya mücadele eden gelin adaylarından en başarılı olan finalde verilecek 10 altın bilezik ile ödüllendirilecek. Bir gelin adayının veda edeceği haftada elenen kim olacak? . Peki, 5 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, günün özeti ve puan durumu!