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Haberler Galeri Gençlerden Başkan Erdoğan'a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu
Giriş Tarihi: 06.08.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 07:48

Gençlerden Başkan Erdoğan'a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve içeriği önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak TOKİ'nin sosyal konut hamlesi büyük bir heyecan uyandırdı. Proje kapsamında yeni evli çiftlere ve evlilik arefesinde olan gençlere kontenjan ayrılacağının belirtilmesi gençleri umutlandırdı. SABAH'a konuşan evli çiftler ve dünya evine girmeye hazırlanan gençler projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KORAY TAŞDEMİR
HARUN SEKMEN
Gençlerden Başkan Erdoğan’a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başlayan TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ev sahibi olmayanları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı hedefleyen projede özellikle yeni evlilere ve dünya evine girmeye hazırlanan gençlere de ayrıcalık tanınacak. Yeni evli ve evlenme arefesinde olan gençler SABAH'a konuştu.

Gençlerden Başkan Erdoğan’a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu

BU PROJE YÜREĞİMİZE SU SERPTİ

Nişanlı Hakan Evcil (29) ve Canan Aydemir (24) çifti:

Evcil: "Çok avantajlı bir proje. Bu devirde ev almak biraz zorlaşmıştı. Bu proje çok güzel oldu. Önümüzü görmek için çok faydalı oldu. Ayrıca gençlere yönelik tatil imkânları sunulması da oldukça önemli. Ev projesi oldukça mükemmel ve bizleri mutlu eti."

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Gençlerden Başkan Erdoğan’a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu

Aydemir: "Nişanlanmaya karar verdik. Fakat önümüzde ev sahibi olmak gibi devasa bir mesele vardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Gelinen noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylı açıklanacağı belirtilen proje yüreğimize su serpti. Bu konuyu düşünüyorduk. Bu proje sayesinde önümüz açıldı. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Gençlerden Başkan Erdoğan’a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu

GELECEĞİMİZİ GÖRMEK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Ramazan Baybas (30) ve Ayşegül Baybas (24) çifti:

Ramazan Baybas, "Bir yıldır evliyiz ve kirada oturuyorduk. Kira sorunu yaşadığımız bu dönemde ev sahibi olmak bizim için çok önemliydi. Geleceğimiz görmek açısından bu önem taşıyordu. TOKİ'nin bu projesi umutlarımız yeşertti. Artık bizim de bir dikili taşımız olacak. Projenin başlamasını heyecanla bekliyoruz ve severek başvuracağız. Oldukça heyecanlıyız. Sadece bizler için değil evlenmeyi düşünen çiftler için de oldukça iyi oldu"

Gençlerden Başkan Erdoğan’a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu

EVLATLARIMIZN BİZİM DİYEBİLECEĞİ BİR YUVASI OLACAK

Ayşegül Baybas, "Bu sosyal konut hamlesi daha güzel şeylere vesile olacaktır. Bizler çok sevindik. İnsanların ev sahibi olmasına zemin hazırlayacaktır. İnşallah bizler de ev sahibi oluruz. İleri de evlatlarımızın 'bizim' diyebileceği bir yuvası olur."

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