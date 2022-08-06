Gençlerden Başkan Erdoğan’a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu

GELECEĞİMİZİ GÖRMEK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Ramazan Baybas (30) ve Ayşegül Baybas (24) çifti:

Ramazan Baybas, "Bir yıldır evliyiz ve kirada oturuyorduk. Kira sorunu yaşadığımız bu dönemde ev sahibi olmak bizim için çok önemliydi. Geleceğimiz görmek açısından bu önem taşıyordu. TOKİ'nin bu projesi umutlarımız yeşertti. Artık bizim de bir dikili taşımız olacak. Projenin başlamasını heyecanla bekliyoruz ve severek başvuracağız. Oldukça heyecanlıyız. Sadece bizler için değil evlenmeyi düşünen çiftler için de oldukça iyi oldu"