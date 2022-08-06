Giriş Tarihi: 06.08.2022 07:44
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
07:48
Gençlerden Başkan Erdoğan'a ev teşekkürü: Ucuz konut kapısı açıldı! Umut ışığı doğdu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve içeriği önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak TOKİ'nin sosyal konut hamlesi büyük bir heyecan uyandırdı. Proje kapsamında yeni evli çiftlere ve evlilik arefesinde olan gençlere kontenjan ayrılacağının belirtilmesi gençleri umutlandırdı. SABAH'a konuşan evli çiftler ve dünya evine girmeye hazırlanan gençler projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.