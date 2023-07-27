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Haberler Galeri Gizli protokol krizi büyüyor! Koalisyonun ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…
Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:36

Gizli protokol krizi büyüyor! Koalisyonun ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…

8'li koalisyon masasında kriz eksik olmadı. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli anlaşmayı açıkladı. "Kemal Kılıçdaroğlu bize MİT Başkanlığı ile 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. Bu sözler, koalisyon ortaklarını çok kızdırdı… Kemal Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" dese de, ortaklar anlaşmayı 'ahlak dışı' olarak yorumladı. Son olarak Ahmet Davutoğlu, verdiği röportajda yaşanan krizin perde arkasını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen konuşma tam bir skandaldı: Protokolü duyar duymaz Kılıçdaroğlu'nu aradım sordum. Bana önce 'Yok' dedi. Sonra tekrar arayıp 'Tekrar baktım, protokol varmış' açıklaması yaptı. Üzüldüm… Bir şey diyemedim!

Gizli protokol krizi büyüyor! Koalisyonun ortağı Ahmet Davutoğlu’ndan Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…

8'li koalisyon, defalarca kez toplanıp toplanıp dağıldı. Ülkeyi yönetme hevesine kapılanlar tek bir konuda bile anlaşma sağlayamadı. Seçimlerde aldıkları yenilgi sonrası ise koalisyon ortaklığı dağıldı. Yuvarlak masa etrafında toplananlar, birbirlerine savaş açtı.

Gizli protokol krizi büyüyor! Koalisyonun ortağı Ahmet Davutoğlu’ndan Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…

GİZLİ ANLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI!

Kemal Kılıçdaroğlu, sırf Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmek için koalisyon ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte yaptığı gizli protokoller birer birer ortaya saçıldı…

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Gizli protokol krizi büyüyor! Koalisyonun ortağı Ahmet Davutoğlu’ndan Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLADI

Koalisyona son anda dahil olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli protokolü açıkladı.

Gizli protokol krizi büyüyor! Koalisyonun ortağı Ahmet Davutoğlu’ndan Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZÜ VERMİŞ!

"Kemal Kılıçdaroğlu bize MİT Başkanlığı ile 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. İşte bu sözler, gizli protokolden haberi bile olmayan koalisyon ortaklarını şoka uğrattı.

Gizli protokol krizi büyüyor! Koalisyonun ortağı Ahmet Davutoğlu’ndan Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Protokol yok" dese de Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında aralarında protokol olduğunu doğruladı. Hatta "CHP'nin kendi hakkından verdim" savunması yaptı.

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