Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:02

Gizli protokol krizi büyüyor! Küçük ortaktan dikkat çeken sözler: Duyar duymaz aradım… Önce yok dedi sonra da…

8'li koalisyon masasında kriz eksik olmadı. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli anlaşmayı açıkladı. "Kemal Kılıçdaroğlu bize MİT Başkanlığı ile 3 bakanlık verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. Bu sözler, koalisyon ortaklarını çok kızdırdı… Kemal Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" dese de, ortaklar anlaşmayı 'ahlak dışı' olarak yorumladı. Son olarak Ahmet Davutoğlu, verdiği röportajda yaşanan krizin perde arkasını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen konuşma tam bir skandaldı: Protokolü duyar duymaz Kılıçdaroğlu'nu aradım sordum. Bana önce 'Yok' dedi. Sonra tekrar arayıp 'Tekrar baktım, protokol varmış' açıklaması yaptı. Üzüldüm… Bir şey diyemedim!