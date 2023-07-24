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Haberler Galeri Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…
Giriş Tarihi: 24.07.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 13:33

Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8'li koalisyonu topladı. Sırf aday gösterilebilmek için herkese bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yaptığı, 3 bakanlık ile MİT başkanlığını verdiği ortaya çıktı. Koalisyon ortakları ise kendilerinden gizli yapılan anlaşmaya çok kızdı. Koalisyon ortakları gizli anlaşmayı eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz senin için oy isterken sen Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlık yaptın" çıkışı yaptı. Son olarak Gelecek Partisi, gizli protokolü 'ahlak dışı' olarak yorumladı. "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

Kemal Kılıçdaroğlu, birbirine benzemeyen 8 partiyi aynı masa etrafında topladı. Türkiye'yi yönetme hevesiyle yola çıkan 8'li koalisyon, seçimlerde hüsrana uğradı. Yenilginin ardından hiçbiri suçu kendinde aramadı. Hepsi "Sen daha az çalıştın, o yüzden kaybettik" diyerek birbirini suçladı. Hatta kendilerine oy vermeyen depremzedeleri bile hedef aldı.

Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

Seçimin kaybedilmesi ile birlikte koalisyondaki gizli anlaşmalar da açığa çıktı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini aday gösterebilmek ve oy alabilmek için her partiyle anlaşmalar yaptı. Bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile anlaştı.

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Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

'İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM' DEDİ

Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli mutabakatı açıkladı. "Kılıçdaroğlu bize 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiayı yalanladı.

Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

ÖZTRAK'I BİLE YALANLADI!

Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında açık açık gizli mutabakat yaptıklarını itiraf ederek ""O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" açıklamasını yaptı. Kendi parti sözcüsünü bile yalanladı…

Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

GELECEK PARTİSİ: ANLAŞMA AHLAK DIŞI!

Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşma, 8'li koalisyonun ortaklarını çok kızdırdı. Son olarak CHP listelerinden Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkarabilen Gelecek Partisi, yapılan anlaşmayı "Ahlak dışı" olarak yorumladı.

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