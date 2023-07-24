Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8'li koalisyonu topladı. Sırf aday gösterilebilmek için herkese bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yaptığı, 3 bakanlık ile MİT başkanlığını verdiği ortaya çıktı. Koalisyon ortakları ise kendilerinden gizli yapılan anlaşmaya çok kızdı. Koalisyon ortakları gizli anlaşmayı eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz senin için oy isterken sen Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlık yaptın" çıkışı yaptı. Son olarak Gelecek Partisi, gizli protokolü 'ahlak dışı' olarak yorumladı. "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.