Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

ÖZTRAK'I BİLE YALANLADI!

Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında açık açık gizli mutabakat yaptıklarını itiraf ederek ""O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" açıklamasını yaptı. Kendi parti sözcüsünü bile yalanladı…