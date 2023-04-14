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Haberler Galeri "Hak, hukuk" diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:54

"Hak, hukuk" diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hak, hukuk, adalet naralarıyla yönetime gelen CHP'nin Ekrem İmamoğlu idaresinde adeta usulsüzlüğün adresine dönüştüğü ortaya çıktı. Sayısız alanda birçok birim üzerinde şaibeli işlere imza atılırken hepsi birbirinden dikkat çekici ihale oyunları da tarihe kara lekeler olarak geçti. İşte İBB'de yaşanan skandallar ve ilk perde olan İETT'deki usulsüzlükler

SABAH İNTERNET
Hak, hukuk diye gelen İmamoğlu İBB’sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

Otobüs bakım onarımından garaj işletmesine İETT'de birçok işin en düşük teklifi verene değil aksine milyonlarca lira yukarısında olmasına rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin istediği kişilere gittiği ortaya çıktı

Hak, hukuk diye gelen İmamoğlu İBB’sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

İHALE EN DÜŞÜK OLANA DEĞİL YÜKSEK OLANA VERİLDİ

25.401.200 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı" İşi İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 103 Milyon 478 Bin TL'ye Bilginay Şirketi'ne Verildi

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Hak, hukuk diye gelen İmamoğlu İBB’sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

GARAJ İŞLETMESİ DE AYNI ŞEKİLDE GİTTİ

"İkitelli Garajı İşlettirme İşi" İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 158 Milyon 205 Bin TL'ye Twin Turizm'e Verildi

Hak, hukuk diye gelen İmamoğlu İBB’sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

HAK EDENE DEĞİL YANDAŞA

"40.689.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti" İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 125 Milyon 729 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye Verildi

Hak, hukuk diye gelen İmamoğlu İBB’sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti

"137.621.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı İşi" İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 544 Milyon 678 Bin TL'ye Ulaşım AŞ'ye Verildi

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