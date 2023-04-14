Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:54
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
09:54
"Hak, hukuk" diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler düşük teklife değil onlar kimi isterse ona gitti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hak, hukuk, adalet naralarıyla yönetime gelen CHP'nin Ekrem İmamoğlu idaresinde adeta usulsüzlüğün adresine dönüştüğü ortaya çıktı. Sayısız alanda birçok birim üzerinde şaibeli işlere imza atılırken hepsi birbirinden dikkat çekici ihale oyunları da tarihe kara lekeler olarak geçti. İşte İBB'de yaşanan skandallar ve ilk perde olan İETT'deki usulsüzlükler