Hamza Dağ: Şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz!

10 YENİ OKUL İNŞA EDİLECEK

İzmir'in tüm sokaklarında önce üniversite öğrencisi, sonra bir avukat, gençlik kolları başkanı ve milletvekili olarak izi bulunduğunu anlatan Dağ, çok sayıda okulun ve hastanenin inşasında dokunuşu bulunduğunu belirtti. Konuşmasında İzmir'deki sorunlara da değinen Dağ, "İzmir'de 25 yıldır ötelenen, halının altına süpürülen kronik sorunlar var. İzmir'de 10 yıl önce belli saatler dışında ulaşım ve trafik sorununu konuşmazdık. Şimdi her saatte trafikle karşı karşıyayız. Keşke çözülmüş olsaydı buna öncelik vermek istemezdim. 10 yılda neredeyse bir köprülü kavşak, bir battı çıktı hayata geçirilmedi. İki tane battı çıktı ve köprülü kavşak var. Onların da birini Menemen Belediyesi yaptı, 10 Mart'ta açacağız. Diğerini de Aliağa Belediyesi yaptı. Hangi siyasi partilerden olduğunu biliyorsunuz. Karayolları ağında Çanakkale yolu üzerinde yapıldı. Bizzat ben öncülük yaptım. Karayolları ile protokol yaptık. Karayollarının yapması gereken işi belediye başkanımız yaptı. 1 Nisan'dan sonra bütün öğretmenlerimiz bilsin. Burası büyükşehir belediyesinin burası Milli Eğitim Bakanlığı'nın yok. Okullar hepimizin, öğrenciler hepimizin. Milli Eğitim Bakanımız ile hukukumuzu herkes bilir. İzmir'e yaptığı ziyarette 'İzmir'e 80 tane okulu zaten yapacaktık. Senin hatırına bu sayıyı arttırdık. Bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrımı yok. Sen 80 tane mi yapıyorsun en az 10 tane de biz yapacağız' dedi."