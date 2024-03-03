Giriş Tarihi: 03.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
15:39
Hamza Dağ: Şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz!
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, yerel seçim çalışmalarına devam etti. İzmir'de depreme dayanıklı alanlarla ilgili çalışma yapıldığını belirten Dağ, "Cumhurbaşkanımızla görüştük. Şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz" dedi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti: Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. Belediye olarak 10 okul inşa edeceğiz