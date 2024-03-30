Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:05
Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nde önümüzdeki beş yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkan adayları ile köy ve mahalle muhtarları seçiliyor. Ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimler YSK tarafından düzenleniyor. Sonuçları ilçe ilçe canlı olarak takip etmek isteyen seçmenler Hatay Antakya seçim sonuçları hakkında güncel açıklamaları takip ediyor. İşte YSK Hatay Antakya yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.