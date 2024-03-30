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Haberler Galeri Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:05

Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nde önümüzdeki beş yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkan adayları ile köy ve mahalle muhtarları seçiliyor. Ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştirilen seçimler YSK tarafından düzenleniyor. Sonuçları ilçe ilçe canlı olarak takip etmek isteyen seçmenler Hatay Antakya seçim sonuçları hakkında güncel açıklamaları takip ediyor. İşte YSK Hatay Antakya yerel seçim sonuçları ekranı 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Hatay Antakya seçim sonuçları hakkında YSK'nın yayınladığı güncel veriler anbean sabah.com.tr'de paylaşılacak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasıyla birlikte sandıklardan çıkan oylar anlık olarak sayfaya yansıyacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak il il ilçe ilçe sorgulama yapabilirsiniz. İşte YSK Hatay Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

HATAY ANTAKYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Antakya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY ANTAKYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İbrahim Naci Yapar

CHP: Hüseyin Aksoy

İYİ Parti: Ferhat Küçükler

Yeniden Refah Partisi: Şaban Doğru

BBP: Mehmet Yaşar Okay

TİP: Ecevit Alkan

Zafer Partisi: Cemil Akkoçak

Hatay Antakya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTAKYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Antakya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY ANTAKYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hatay Antakya'da AK Parti İbrahim Naci Yapar, CHP Hüseyin Aksoy, İYİ Parti Ferhat Küçükler, Yeniden Refah Partisi Şaban Doğru, BBP Mehmet Yaşar Okay, TİP Ecevit Alkan, Zafer Partisi Cemil Akkoçak ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTAKYA MAHALLELERİ

Antakya'da 95 mahalle vardır:

Açıkdere

Akasya

Akcurun

Akçaova

Akevler

Akhisar

Aksaray

Alaattin

Alahan

Alazı

Altınçay

Anayazı

Apaydın

Arpahan

Aşağıoba

Avsuyu

Aydınlıkevler

Bağrıyanık

Barbaros

Biniciler

Bitiren

Bohşin

Bozhöyük

Büyükdalyan

Cebrail

Cumhuriyet

Demirköprü

Derince

Dikmece

Doğanköy

Dutdibi

Ekinci

Emek

Esenlik

Esentepe

Fevzi Çakmak

Gazi

Gazi Paşa

General Şükrü Kanatlı

Gökçegöz

Gülderen

Güllü Bahçe

Günyazı

Güzelburç

Habib-İ Neccar

Hacı Ömer Alpagot

Haraparası

Hasanlı

Havuzlar

İplik Pazarı

Kantara

Karaali

Karaali Bölüğü

Kardeşler

Karlısu

Kışla Saray

Kisecik

Kocaabdi

Kuruyer

Kuyulu

Kuzeytepe

Küçükdalyan

Madenboyu

Mansurlu

Maraşboğazı

Maşuklu

Melekli

Meydan

Narlıca

Odabaşı

Oğlakören

Orhanlı

Ovakent

Paşaköy

Saçaklı

Saraycık

Saraykent

Serinyol

Sofular

Suvatlı

Şehitler

Şeyhali

Şirince

Tahtaköprü

Tanışma

Ulucamii

Uzunaliç

Üçgedik

Ürgen Paşa

Üzümdalı

Yaylacık

Yeni Camii

Yeşilova

Zenginler

Zülüflühan

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