Hatay Antakya seçim sonuçları! YSK Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Hatay Antakya seçim sonuçları hakkında YSK'nın yayınladığı güncel veriler anbean sabah.com.tr'de paylaşılacak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasıyla birlikte sandıklardan çıkan oylar anlık olarak sayfaya yansıyacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak il il ilçe ilçe sorgulama yapabilirsiniz. İşte YSK Hatay Antakya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

HATAY ANTAKYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Antakya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.