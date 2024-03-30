Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:16
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 31 Mart Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasakları kalkar kalkmaz Hatay İskenderun seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK tarafından canlı ve anlık olarak yayınlanan veriler ışığında İskenderun seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz! İşte, YSK ile İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!