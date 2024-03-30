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Haberler Galeri Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:16

Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 31 Mart Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasakları kalkar kalkmaz Hatay İskenderun seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK tarafından canlı ve anlık olarak yayınlanan veriler ışığında İskenderun seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz! İşte, YSK ile İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler ile 81 il ve 973 ilçenin yeni yöneticileri belirlenecek. Yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Hatay İskenderun Belediyesi'ni hangi parti kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündeminde yerini aldı. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 İskenderun seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den anbean yayınlanacak. Peki, İskenderun seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile İskenderun seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

HATAY İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay İskenderun seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Dönmez

CHP: Mehmet Duduoğlu

İYİ Parti: Nazmi Ceylan

DEM Parti: Mahmut Aydıncı

Yeniden Refah Partisi: Aydın Kaya

Hatay İskenderun Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Hatay'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Antakya Seçim Sonuçları

Defne Seçim Sonuçları

Altınözü Seçim Sonuçları

Arsuz Seçim Sonuçları

Belen Seçim Sonuçları

Dörtyol Seçim Sonuçları

Erzin Seçim Sonuçları

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Kırıkhan Seçim Sonuçları

Kumlu Seçim Sonuçları

Payas Seçim Sonuçları

Reyhanlı Seçim Sonuçları

Samandağ Seçim Sonuçları

Yayladağı Seçim Sonuçları

Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hatay İskenderun'da AK Parti Mehmet Dönmez, CHP Mehmet Duduoğlu, İYİ Parti Nazmi Ceylan, DEM Parti Mahmut Aydıncı, Yeniden Refah Partisi Aydın Kaya, BBP Muzaffer Sezgin, TİP Ali Avcı, Zafer Partisi Cengiz Kırgın, ANAP Nureddin Fidan, TKP Vasil Koçkazı, TKH Mehmet Eynallı ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSKENDERUN MAHALLELERİ

İskenderun'da 45 mahalle vardır:

Akarca

Akçay

Aşkarbeyli

Azganlık

Barbaros

Barıştepe

Bekbele

Bitişik

Buluttepe

Büyükdere

Cebike

Cırtıman

Cumhuriyet

Çay

Çınarlı

Denizciler

Dumlupınar

Esentepe

Fatih Sultan Mehmet

Gültepe

Gürsel

Güzelçay

Hürriyet

İsmet İnönü

Kaledibi

Karayılan

Kavaklıoluk

Kocatepe

Kurtuluş

Meydan

Modernevler

Muradiye

Mustafa Kemal

Numune

Orhangazi

Pınarbaşı

Pirireis

Sakarya

Sarıseki

Savaş

Suçıkağı

Süleymaniye

Yenişehir

Yıldırımtepe

Yunus Emre

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