Hatay İskenderun seçim sonuçları! YSK İskenderun yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler ile 81 il ve 973 ilçenin yeni yöneticileri belirlenecek. Yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Hatay İskenderun Belediyesi'ni hangi parti kazandı sorusu ilçe sakinlerinin gündeminde yerini aldı. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 İskenderun seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den anbean yayınlanacak. Peki, İskenderun seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile İskenderun seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

HATAY İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay İskenderun seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.