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Haberler Galeri Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:11

Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının oy oranları YSK tarafından anbean paylaşılacak. Yayın yasaklarının bitmesinin ardından YSK'nın ilan ettiği veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Hatay Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ekranına ulaşabilir, böylece Hatay Kırıkhan seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Hatay Kırıkhan seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bulunduğu il ve ilçenin belediye başkanlığı ile mahalle muhtarlığı için oy kullanan seçmenler, Hatay Kırıkhan'da seçimi kim kazandı sorusuyla sonuçları takip ediyor. Sizler de aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Hatay Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HATAY KIRIKHAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Kırıkhan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY KIRIKHAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ömer Erdal Çelik

CHP: Zeynep Sağıroğlu

İYİ Parti: Ahmet Kaya

DEM Parti: Mediha Yüksel

Yeniden Refah Partisi: Şeref Vardi

TİP: Seda Elhan

Zafer Partisi: Serhan Yıldırımhan

Hatay Kırıkhan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Hatay'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Antakya Seçim Sonuçları

Defne Seçim Sonuçları

Altınözü Seçim Sonuçları

Arsuz Seçim Sonuçları

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Reyhanlı Seçim Sonuçları

Samandağ Seçim Sonuçları

Yayladağı Seçim Sonuçları

Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Hatay Kırıkhan'da AK Parti Ömer Erdal Çelik, CHP Zeynep Sağıroğlu, İYİ Parti Ahmet Kaya, DEM Parti Mediha Yüksel, Yeniden Refah Partisi Şeref Vardi, TİP Seda Elhan, Zafer Partisi Serhan Yıldırımhan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KIRIKHAN MAHALLELERİ

Kırıkhan'da 73 mahalle vardır:

408 Evler

Abalaklı

Adalar

Alaybeyli

Alibeyçağıllı

Alparslan

Alsancak

Arkıtça

Attutan

Aydınlı

Aygırgölü

Bahçelievler

Balarmudu

Baldıran

Barbaros

Başpınar

Bektaşlı

Camuzkışlası

Ceylanlı

Cumhuriyet

Çamsarı

Çamseki

Çankaya

Çataltepe

Çiloğlanhüyüğü

Danaahmetli

Dedeçınar

Delibekirli

Demirkonak

Fatih

Gazi

Gölbaşı

Gültepe

Gündüz

Güventaşı

Güzelce

Ilıkpınar

İçada

İncirli

Kaletepe

Kamberlikaya

Kamışlar

Kangallar

Karaçağıl

Karadurmuşlu

Karaelmaslı

Karamağara

Karamankaşı

Karataş

Kazkeli

Kızılkaya

Kodallı

Kurtlusarımazı

Kurtlusoğuksu

Kurtuluş

Mahmutlu

Menderes

Mimar Sinan

Muratpaşa

Narlıhopur

Özkızılkaya

Özsoğuksu

Özyörük

Reşatlı

Saylak

Söğütlüöz

Sucuköy

Taşoluk

Topboğazı

Torun

Yalangoz

Yeni

Yılanlı

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