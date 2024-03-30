Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:11
Hatay Kırıkhan seçim sonuçları! YSK Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının oy oranları YSK tarafından anbean paylaşılacak. Yayın yasaklarının bitmesinin ardından YSK'nın ilan ettiği veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK Hatay Kırıkhan yerel seçim sonuçları 2024 ekranına ulaşabilir, böylece Hatay Kırıkhan seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.