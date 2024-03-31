Hatay Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Hatay yerel seçim sonuçları, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları

Hatay seçim sonuçları ekranı üzerinden yeni dönemde büyükşehir ve ilçe belediye başkanı olarak seçilen isimlere ulaşabilir, adayların oy oranlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gidecek. Oy sayımı için sandıkların açılmasının ardından YSK seçim yasağını kaldıracak. Sandıklardan çıkan oylar canlı ve anlık olarak sabah.com.tr Hatay yerel seçim sonuçları ekranına yansıyacak. İşte 2024 canlı yerel seçim sonucu ekranı.

HATAY SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimlerin akşamında Hatay yerel seçim sonuçları da belli olacak. Partilerin ve ittifakların oy oranları ile en yüksek oyu alan adayı anlık olarak takip edebilmek için sabah.com.tr yerel seçim sonuçları ekranını inceleyebilirsiniz. İşte, il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabileceğiniz Hatay seçim sonuçları ekranı;