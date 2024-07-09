Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
15:57
Havalimanlarında yeni dönem: Buna yaptırmayanlar uçağa alınmayacak
Ulaştırma alanında düzenlemeleri içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sivil havacılıkla ilgili yeni düzenlemeye göre; Yolcular, havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.