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Haberler Galeri HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, IMDb puanı kaç? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 13.04.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 19:49

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, IMDb puanı kaç? Bu akşam TV'de!

Romantik ve aksiyon-komedi türündeki Hayalimdeki Düğün bu akşam TV'de izleyenlerle buluşacak. Başrollerinde Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Sônia Braga, Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz ve Cheech Marin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Jason Moore yer alıyor. 13 Nisan Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak film, izleyenlerin gündeminde. Peki, Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, IMDb puanı kaç? Bu akşam TV’de!

Genç bir çift olan Darcy ve Tom'un evlenmeye karar vermesini konu alan Hayalimdeki Düğün filmi izleyenleri heyecanlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile bu akşam televizyonda yayınlanacak olan film 2022 yapımıdır. Peki, Hayalimdeki Düğün konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, IMDb puanı kaç?

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, IMDb puanı kaç? Bu akşam TV’de!

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN (SHOTGUN WEDDİNG) FİLMİNİN KONUSU

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak inatçı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

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HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, IMDb puanı kaç? Bu akşam TV’de!

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jennifer Lopez
  • Josh Duhamel
  • Jennifer Coolidge
  • Lenny Kravitz
  • D'Arcy Carden
HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, IMDb puanı kaç? Bu akşam TV’de!

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayalimdeki Düğün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, IMDb puanı kaç? Bu akşam TV’de!
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