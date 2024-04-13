HAYALİMDEKİ DÜĞÜN filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, IMDb puanı kaç? Hayalimdeki Düğün bu akşam TV’de!

HAYALİMDEKİ DÜĞÜN (SHOTGUN WEDDİNG) FİLMİNİN KONUSU

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak inatçı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.