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Haberler Galeri HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu
Giriş Tarihi: 06.07.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 15:17

HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu

İstanbul polisi, Esenyurt HDP İlçe Binası'na baskın yaptı. Binada gerçekleştirilen aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafına ulaşıldı

Emir SOMER
HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik düğmeye bastı.

HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu

Esenyurt HDP İlçe Binası'na baskın yaptı.

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HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu

Yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına ulaşıldı.

İstanbul'da HDP ilçe binasına operasyon! Öcalan'ın fotoğrafları bulundu | Video

HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu

Ayrıca ekipler 20 meşale, dört havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesinin fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli bazı pankartlar ve örgütsel dokümanlara ulaştı.

HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu

Polis ekiplerinin binada arama çalışmaları devam ediyor.

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