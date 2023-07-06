HDP binasına operasyon: Öcalan’ın fotoğrafları bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik düğmeye bastı. Esenyurt HDP İlçe Binası'na baskın yaptı. Yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına ulaşıldı. İstanbul'da HDP ilçe binasına operasyon! Öcalan'ın fotoğrafları bulundu | Video Ayrıca ekipler 20 meşale, dört havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesinin fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli bazı pankartlar ve örgütsel dokümanlara ulaştı. Polis ekiplerinin binada arama çalışmaları devam ediyor.